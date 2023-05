Air Astana feiert 21-jähriges Jubiläum nach Rekordjahr

Air Astana, die führende Fluggesellschaft Zentralasiens, feierte am 15. Mai 2023 ihr 21-jähriges Bestehen. Seit dem ersten Flug zwischen Almaty und Astana im Jahr 2002 verzeichnet die Airline ein großes Wachstum und hat sich in den Bereichen außergewöhnlicher Kundenservice, effizienter Betrieb, hohe Sicherheitsstandards sowie durch eine beständige Rentabilität ohne die Unterstützung von Aktionären oder staatlichen Mitteln einen Namen gemacht. Diese Erfolgsfaktoren trugen dazu bei, dass die Air Astana Group 2022 einen Rekordumsatz von 1,03 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn nach Steuern von 78,4 Millionen US-Dollar erzielte. Im gesamten vergangenen Jahr beförderten Air Astana sowie die Low-Cost-Airline FlyArystan insgesamt 7,35 Millionen Passagiere. Derzeit fliegt die Gruppe mit einer Flotte von 43 modernen Flugzeugen (Airbus, Boeing und Embraer) zu 90 Zielen in Kasachstan, Zentralasien, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie zu zahlreichen Destinationen in Europa wie Deutschland, Griechenland, Montenegro, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich.

Innovation stand stets im Mittelpunkt der Entwicklungsstrategie des Unternehmens. Dazu zählen die sehr erfolgreiche Initiative „Extended Home Market“, die seit 2010 verstärkt Flugverkehr aus den umliegenden Ländern Zentralasiens und der Kaukasusregion nach Almaty und Astana zieht, sowie der Start des Low-Cost-Carriers FlyArystan im Mai 2019, der vergangenes Jahr mehr als 3,2 Millionen Passagiere zu innerkasachischen und internationalen Zielen beförderte. Weitere Neuerungen waren die Einführung der Ab-initio-Ausbildung, die der Fluggesellschaft seit 2008 bereits 300 qualifizierte Piloten bescherte, der Beginn des Vielfliegerprogramms Nomad im Jahr 2007 sowie die Eröffnung eines neuen Technikzentrums in Astana 2018. In jüngster Zeit wurden zudem Destinationen ins Streckennetz aufgenommen, die neue Geschäftsfelder erschließen, um so besser auf Auswirkungen globaler Gesundheitskrisen und Schwierigkeiten in einzelnen Märkten reagieren zu können.

Zudem erlangt Air Astana seit 2010 regelmäßig Auszeichnungen für exzellenten Service von Skytrax, APEX sowie TripAdvisor und erhielt 2015 einen Global Market Leadership Award von Air Transport World.

„Das 21-jährige Bestehen von Air Astana ist ein Grund zum Feiern“, sagte Peter Forster, President und CEO von Air Astana. „Die erfolgreichen Strategien und Innovationen der vergangenen Jahre bilden ein solides Fundament für ein nachhaltiges Wachstum. Mein Dank gilt jedem einzelnen der 6.000 engagierten Mitarbeitern und den Millionen Kunden, die Air Astana so erfolgreich machen.“

Die Airline plant für die Zukunft eine Vergrößerung der Flotte. Bereits Anfang 2022 hat die Air Astana Group acht neue Flugzeuge erhalten und sieben weitere Maschinen sollen bis Ende 2023 ausgeliefert werden. Für 2024 bis 2026 liegen weitere Verträge über Bestellungen von 13 Flugzeugen vor. Neben der Erweiterung der bestehenden Airbus-Flotte (A320neo und A321LR) wird die Fluggesellschaft ab 2025 die erste von drei Boeing 787 in Betrieb nehmen. Diese neuen Flugzeuge ermöglichen Air Astana zahlreiche neue Langstreckenziele, darunter auch Destinationen in Nordamerika. Darüber hinaus wird die nationale Airline Kasachstans noch in diesem Jahr neue Flüge nach Tel Aviv in Israel sowie Jeddah in Saudi-Arabien aufnehmen und die Frequenzen auf bestehenden Strecken weiter erhöhen. Durch die Flottenerweiterung und Frequenzerhöhung erwartet die Fluggesellschaft dieses Jahr einen Anstieg der Passagierzahlen auf 8,5 Millionen.

Air Astana mit Sitz in Almaty ist die nationale Fluggesellschaft Kasachstans. Die Airline betreibt ein umfassendes nationales und internationales Streckennetz ab dem Hauptdrehkreuz Almaty International Airport sowie den weiteren Hubs in Astana, Atyrau und Aktau. Derzeit umfasst die Flotte der Air Astana Group 42 Flugzeuge, die bei der 2002 gegründeten Full-Service-Fluggesellschaft Air Astana sowie beim Low-Cost-Carrier FlyArystan (2019 gegründet) zum Einsatz kommen. Hochqualifizierte Mitarbeiter – überwiegend aus Kasachstan, aber auch aus dem Ausland – kümmern sich um das Wohl der Fluggäste. Seit Herbst 2005 steht Peter Foster, Airline-CEO mit mehr als 40 Jahren Management-Erfahrung, an der Spitze der Air Astana Group.

