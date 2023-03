AGT Professional Digitaler Winkelmesser IP54

Einfach und bequem Neigungen und Winkel bestimmen

– Messwert-Anzeige in Grad, Prozent, Millimeter/Meter und Inch/Fuß

– Beleuchtetes LCD-Display mit automatischer Flip-Funktion

– Hold-Funktion zum Fixieren des aktuellen Messergebnisses

– Tara-Funktion zum Messen relativer Winkel

– Robustes Aluminium-Gehäuse mit zwei Magneten

– Spritzwassergeschützt: IP54

Genau messen, bequem ablesen: Steht der Schrank gerade? Hängt das Bild im Lot? Und wie stark ist

eigentlich die Garageneinfahrt geneigt? Der digitale Wasserwaage von AGT Professional beantwortet all das

und noch viel mehr! Denn auf dem beleuchteten LCD-Display liest man bequem Neigungen und Winkel ab –

ganz nach Bedarf in Grad, Prozent, Millimeter/Meter oder Inch/Fuß.

Misst auch relative Winkel: Per Tara-Funktion stellt man einfach die aktuelle Display-Anzeige auf 0 und legt

so jede beliebige Schräge als 0°-Linie fest.

Nützliche Extras erleichtern die Arbeit: Misst man über Kopf, dreht sich die Anzeige automatisch. Per

Tastendruck hält man auch Messwerte fest. So kann man den Winkelmesser bewegen, ohne dass das

Ergebnis verloren geht. Und dank zwei kräftiger Magneten heftet man ihn sogar an Metalloberflächen!

Passt in jede Hosentasche: Der Winkelmesser ist klein, leicht und wird mit Batterien betrieben – ideal für

den flexiblen Einsatz in der Werkstatt, bei Renovierungen, im Haushalt u.v.m.

– Zum einfachen Messen von Neigungen und Winkeln

– Messbereich: 0 – 360° (4x 90°)

– Präzise Messergebnisse: nur +- 0,1° Messtoleranz

– Messwert-Anzeige in Grad (°), Prozent (%), Millimeter/Meter (mm/m) und Inch/Fuß (in/ft)

– Beleuchtetes LCD-Display mit automatischer Flip-Funktion: Anzeige dreht sich, wenn Winkelmesser

auf dem Kopf steht, für einfaches Ablesen der Messergebnisse

– Hold-Funktion: zum Fixieren des aktuellen Messergebnisses

– Tara-Funktion: setzt den angezeigten Winkel auf 0, zum Messen relativer Winkel

– Robustes Aluminium-Gehäuse mit zwei Magneten: zum Aufstellen oder Anheften an

Metalloberflächen

– Schaltet sich automatisch ab nach 3 Minuten ohne Bewegung

– Staub- und spritzwassergeschützt: IP54

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 58 x 58 x 32 mm, Gewicht: 68 g

– Winkelmesser inklusive Aufbewahrungs-Tasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107407243

Preis: 24,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7324-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7324-3630.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/RkYpFT9sHAEiosR

