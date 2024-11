AGRAVIS-Podcast: Marktlage Düngen und Tipps für das Frühjahr

Pflanzen benötigen Nährstoffe, damit sie optimal wachsen. Die richtige Düngung ist ein entscheidender Faktor, der aber viele Landwirtinnen und Landwirte herausfordert. Denn neben Witterungsextremen spielen auch volatile Märkte eine Rolle.

In der neuen Ausgabe des Podcasts „Ackern und Ernten“ der AGRAVIS Raiffeisen AG spricht das Moderatorenduo mit Ralf-Georg Dinter und Franz Schulze Eilfing zum perfekten Timing beim Düngerkauf und der aktuellen Marktlage. Neben Versuchsergebnissen diskutieren die Ackerbau-Spezialisten Vorteile verschiedener Düngermittel und Herausforderungen in der Praxis.

Die aktuelle Folge finden Sie hier überall, wo es Podcasts gibt.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.800 Mitarbeitenden rund 8,8 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit.

Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050



http://www.agravis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.