AGRAVIS-Podcast: Innovative Bewässerungstechniken im Kartoffelanbau

In den kommenden Tagen ist wieder mit viel Sonnenschein, heißen Temperaturen und wenig bis gar keinem Regen zu rechnen. Wie können Landwirt:innen, die z. B. Kartoffeln anbauen, auch dann einen guten Ertrag erzielen und effizient wirtschaften, wenn der Regen ausbleibt? Um Antworten auf diese und mehr Fragen zum Thema zu erhalten, hat Moderatorin Janna Riering den Pflanzenbauexperten und Kartoffelbauer Arne Klages zur aktuellen Podcast-Folge eingeladen und ihn mit Fragen zu innovativen Bewässerungstechniken gelöchert.

Zur aktuellen Podcast-Folge

Alle Podcast-Folgen sowie Zusatzinfos zu den Moderator:innen gibt es unter agrav.is/podcast.

