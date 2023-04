AGRAVIS-Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsmagazin 2022

„Gemeinsam stark. Für eine Landwirtschaft mit Zukunft“: Der diesjährige Titel ist eine Abwandlung unseres Unternehmensclaims „Gemeinsam stark. Für Land und Leben“. Er bringt Selbstverständnis und Zukunftsbild unseres Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmens auf den Punkt. In diesem Jahr richten wir als AGRAVIS mit Zuversicht den Blick nach vorn und lassen ein geschichtsträchtiges und wirtschaftlich anspruchsvolles Geschäftsjahr 2022 hinter uns. Der AGRAVIS-Geschäftsbericht und das AGRAVIS-Nachhaltigkeitsmagazin sind ab sofort auf unserer Konzernwebsite agravis.de online.

Geschäftsbericht

Der Geschäftsbericht des AGRAVIS-Konzerns stellt ausführlich die Geschäftsentwicklung im Jahr 2022 dar, einschließlich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens und eines Prognoseteils für das laufende Geschäftsjahr. Darüber hinaus enthält der Bericht einen umfangreichen Anhang mit detaillierten Zahlen.

Nachhaltigkeitsmagazin

Wirtschaftlichkeit, Wertschätzung und Ressourcenschonung – das sind die drei Pfeiler der AGRAVIS-Nachhaltigkeitsstrategie, an denen sich unser Nachhaltigkeitsmagazin auch 2022 ausrichtet. Im Mittelpunkt des Magazins stehen nachhaltigkeitsrelevante Themen und Zahlen aus dem Jahr 2022.

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit über 6.600 Mitarbeiter:innen rund 9,4 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

