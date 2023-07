Agrar-Großhändler FarmTiger setzt auf innovative Softwareplattform von Contentstack

FarmTiger, der deutsche Agrar-Großhändler mit Sitz in Konstanz, bietet seit 2020 über seine Online-Plattform professionellen und Hobby-Landwirten in Deutschland und Österreich ein umfangreiches Sortiment an Produktionsmitteln für Ackerbau, Viehzucht und Landwirtschaft. Mit dem exponentiellen Wachstum der Plattform stieg auch der Bedarf an einem spezialisierten Content Management System (CMS), um eine größere Auswahl an Inhalten schneller bereitstellen zu können.