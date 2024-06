AGON by AOC im Stealth-Design: 27″ Curved-Monitor mit 280 Hz

Amsterdam, 25. Juni 2024 – AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore (1) und IT-Zubehör – stellt den AOC GAMING C27G4ZXE aus der kürzlich eingeführten Gaming-Serie G4 vor. Der 68,6 cm (27″) Curved Full-HD-Monitor kommt mit einer 1500R-Krümmung sowie einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 280 Hz und steht für ein faszinierend immersives Gameplay. Mit seinem schlanken, von „Stealth-Fightern“ inspirierten, kantigen Design, ist er die perfekte Wahl für all jene, die das ganze Gaming-Spektrum – von storygetriebene Action- und RPG-Titeln bis hin zu rasanten Renn-, Simulations- oder Shooter-Spielen – genießen möchten.

Für mehr Eleganz im Gaming-Setup

Der C27G4ZXE besticht durch sein modernes Design in den Farben Grau und Schwarz, das sich nahtlos in jedes Gaming-Setup einfügt. Die schmalen Ränder des Monitors und die scharf gezogenen Linien des Gehäuses sorgen für ein schlankes, attraktives Erscheinungsbild, das an ein Tarnkappenflugzeug erinnert. Sein einfacher, kompakter Standfuß fügt sich zur Gesamtästhetik des Modells, bietet eine stabile Basis und lässt genügend Raum für Tastatur und Maus. Dank VESA-Mount 100 x 100 eignet sich der C27G4ZXE aber auch für Multi-Monitor-Setups mit Monitorarmen.

Eintauchen bei 1500R

Das leicht gebogene Display (1500R) des C27G4ZXE ahmt die natürliche Krümmung des menschlichen Auges nach, ohne die Darstellung zu verzerren. Es legt sich sanft um das Sichtfeld des Betrachters und sorgt damit für ein komfortables, immersives Seherlebnis. Ob im Cockpit eines Rennsimulators, oder bei der Erkundung riesiger, offener Welten: Die Krümmung des C27G4ZXE lässt den Gamer in das Spielgeschehen geradezu eintauchen.

Einen Schritt voraus mit atemberaubenden 280 Hz

Mit einer Bildwiederholrate von 280 Hz liefert der C27G4ZXE ein flüssiges, reaktionsschnelles Gameplay, was für den User ein entscheidender Wettbewerbsvorteil bei rasanten Spielen sein kann. In der höchsten Pixel-Overdrive-Einstellung erreicht der Monitor eine GtG-Reaktionszeit von bis zu 1 ms und sorgt so dafür, dass Ghosting und Motion Blur minimiert werden. Wenn es besonders auf die Bewegungsschärfe ankommt, verfügt der C27G4ZXE über einen optimierten MBR-Modus (Motion Blur Reduction). Dabei wird eine Stroboskop-Hintergrundbeleuchtung eingesetzt, die Pixelübergänge unmerklich macht und die MPRT (Moving Picture Response Time) auf beeindruckende 0,3 ms reduziert. Das Ergebnis ist eine nahezu verwacklungsfreie Darstellung.

Full HD für eine optimale Leistung

Die Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) des C27G4ZXE ist optimal für all jene, denen visuelle Klarheit und Leistung gleichermaßen wichtig sind. Denn Full HD ermöglicht es selbst Mittelklasse-GPUs, in den meisten aktuellen Titeln die beeindruckende Bildwiederholrate von 280 Hz zu erreichen. So können Gamer die blitzschnelle Leistung des C27G4ZXE vom ersten Tag an in vollem Umfang genießen, ohne dass sie Spitzenhardware benötigen.

Kontrastreiches Fast-VA-Panel mit HDR10-Unterstützung

Ausgestattet ist der C27G4ZXE mit einem kontrastreichen Fast-VA-Panel (4000:1), das tiefe Schwarztöne und lebendige Farben für beeindruckende Bilder liefert. In Verbindung mit der HDR10-Unterstützung kann der Monitor eine größere Bandbreite an Helligkeits- und Farbniveaus darstellen und bringt sowohl in dunklen als auch in hellen Szenen feine Details zur Geltung.

Adaptive-Sync für Gaming ohne Tearing

Der C27G4ZXE unterstützt die Adaptive-Sync-Technologie. Diese synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit dem Output der GPU und ermöglicht so ein flüssiges Gameplay ohne störende visuelle Artefakte.

Serie mit hoher Bildwiederholrate für verschiedenste Anforderungen

Der C27G4ZXE reiht sich ein in die Familie erschwinglicher Gaming-Monitore mit 280 Hz Bildwiederholrate, die AGON by AOC in diesem Frühjahr auf den Markt gebracht hat, wie zum Beispiel dem 27G2ZN3/BK mit seinem flachen 27″ Fast-VA-Panel und höhenverstellbaren Standfuß, oder dem C27G2Z3/BK mit seinem 27″ Curved Fast-VA-Panel, der ebenfalls höhenverstellbar ist.

Preis und Verfügbarkeit

Der AOC GAMING C27G4ZXE ist ab Juli 2024 verfügbar und kommt, mit einer 3-Jahres-Garantie versehen, zu einem Preis von 269,00 EUR (UVP) beziehungsweise 239,00 CHF (UVP; exkl. MwSt. und vRG) in die Regale.

(1) IDC Quarterly Gaming Tracker – Gaming Monitor 2023 Q4

