AGON by AOC bleibt die Nummer 1 bei Gaming-Monitoren

Amsterdam, 13. Dezember 2024 – AGON by AOC, die renommierte Gaming-Submarke von AOC, ist nach den neuesten Daten von IDC Research – Gaming Tracker Q1-Q3 2024, weiterhin weltweiter Marktführer im Bereich Gaming-Monitore. Sollten die Zahlen für Q4 nicht eine andere Sprache sprechen, würde das nach 2022 und 2023 das dritte Jahr in Folge die Spitzenposition bedeuten.

Erfolg durch Innovation

Von vielseitigen Displays mit hohen Bildwiederholraten und reaktionsschnellen Panels für preisbewusste Gamer (AOC GAMING G4-Serie) über immersive, ultrawide QD-OLED-Displays (AGON PRO AG346UCD), die für ein unvergleichliches Spielerlebnis entwickelt wurden, bis hin zu wettbewerbsfähigen E-Sport-Displays mit einer branchenführenden Bildwiederholrate von 540 Hz (AGON PRO AG246FK) bietet AGON by AOC ein breit gefächertes Portfolio. Die drei Kategorien AOC GAMING, AGON und AGON PRO für Core-/Mainstream-, Hardcore- und E-Sport-Gamer bieten für alle Anforderungen hochwertige Modelle, denen eines gemein ist: ihre Spitzentechnik, die immer für ein mitreißendes Spielerlebnis sorgt. So sind beispielsweise einige ausgewählte Modelle mit modernsten OLED-Panels oder MiniLED-Hintergrundbeleuchtung für überragend klare Darstellungen mit einem exzellenten Kontrast ausgestattet.

Dominanz in der Gaming-Szene

Damit hat AGON by AOC seine beeindruckende Marktentwicklung fortgesetzt. Wie das Marktforschungsinstitut CONTEXT berichtet, kletterte der europäische Marktanteil kontinuierlich von 13,4 % im Jahr 2022 über 19,4 % (2023) auf 21,3 % in Q1-Q3 2024 (im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023). Der gestiegene Marktanteil und das Wachstum von 44,2 % des Umsatzvolumens in Q1-Q3 2024 liegen deutlich über dem Wachstum des gesamten Gaming-Monitor-Marktes von 29,9 % im gleichen Zeitraum.

AGON by AOC behauptete seine Führungsposition insbesondere im Bereich der Modelle mit hohen Bildwiederholraten und legt hier einen strategischen Fokus auf die Etablierung von 180 Hz und mehr als neue Standardbasis für Gaming-Displays. In diesem Segment erzielte das Unternehmen in den ersten drei Quartalen 2024 einen sehr starken Anstieg des Verkaufsvolumens um 131,3 % und behauptete mit einem Marktanteil von 19,5 % eine starke Marktposition. Im wettbewerbsintensiven Premium-Segment der Gaming-Monitore mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und mehr nimmt die Marke mit einem Marktanteil von 22,2 % in Q1-Q3 2024 eine führende Position ein und erzielte einen Anstieg des Umsatzvolumens um 41,6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023. Diese anhaltende Marktführerschaft zeigt, dass AGON by AOC die Bedürfnisse von Spielern erfüllt, die höchste Leistung zu einem erschwinglichen Preis suchen.

Mit mehreren neuen OLED-Gaming-Monitoren verzeichnete das OLED-Segment in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein hervorragendes Absatzwachstum von 145,5 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Spitzentechnik, Innovation und Performance sind für AGON by AOC die Basis für den Status des Marktführers in der Gaming-Monitor-Branche. Auch in Zukunft wird AGON by AOC dem Ziel verpflichtet bleiben, hochmoderne Monitore zu liefern, die den heutigen Ansprüchen von Gamern auf der ganzen Welt gerecht werden.

Xeni Bairaktari, Marketing Director Europe: „Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Gaming-Community für ihr anhaltendes Vertrauen in die Expertise und Innovation von AGON by AOC. Ihr Enthusiasmus ist es, der uns anspornt, uns weiterzuentwickeln und mit bahnbrechenden Gaming-Monitoren, die die Erwartungen übertreffen, führend zu sein.“

Cesar Acosta, Product & Business Manager bei AGON by AOC, unterstreicht die strategische Ausrichtung des Unternehmens: „Jeden Tag bemühen wir uns, Gaming-Monitore zu optimieren und die Industriestandards neu zu definieren. Nachdem wir 180 Hz als Basiswert etabliert haben, freuen wir uns, dass ein erheblicher Teil unserer Verkäufe auf Monitore mit 240 Hz oder höheren Bildwiederholraten entfällt. Dieses Engagement unterstreicht unsere Überzeugung, dass jeder Gamer den Zugang zu außergewöhnlichen Bildwiederholraten für ein flüssigeres, intensiveres Spielerlebnis verdient.“

Über AOC

AOC ist eine 1967 gegründete Tochtergesellschaft des weltweit größten LCD-Herstellers TPV Technology Limited und global führende Marke für Monitore und IT-Zubehör. Das umfassende Produktangebot von AOC umfasst innovative, ergonomische, umweltfreundliche und stilvolle Lösungen für den professionellen und privaten Einsatz gleichermaßen.

Zur Submarke von AOC, AGON by AOC, gehört eines der weltweit stärksten Portfolios für High-Performance-Gaming-Monitore sowie ein komplettes, in folgende drei Kategorien unterteiltes Gaming-Zubehör-Ökosystem: AOC GAMING für Core Gamer, AGON für Competitive Gamer sowie AGON PRO für eSports-Enthusiasten und professionelle eSports-Spieler. Seit 2020 ist AGON by AOC eine der führenden Gaming-Monitor-Marken und eine erste Wahl von Gamern in aller Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website von AGON by AOC oder folgen Sie AGON by AOC auf Facebook, Twitter oder Instagram.

