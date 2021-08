agiLOGO bietet förderfähige Beratung zur Prozessoptimierung für KMU in Schleswig-Holstein

Pragmatismus und gutes Change Management gehören zur nachhaltigen Prozessoptimierung. So gelebt führt der analytische Blick auf die eigenen Prozesslandschaft zu mehr Flexibilität und Zufriedenheit bei allen Beteiligten.

Unser Alltag ist geprägt durch Prozesse, im Sinne von wiederkehrenden Abfolgen von Handlungen. Wir erledigen die Dinge einfach, wie es uns gut und richtig erscheint. Und das ist gut und richtig, solange es läuft. Aber wenn es nicht läuft, dann lohnt es sich zu schauen, was wir wie wann machen und wie wir es anders machen könnten, um anders – je nach Bedarf: schneller, besser, kostengünstiger oder ähnliches – ans Ziel zu kommen. agiLOGO hat sich auf Beratung für KMU spezialisiert, Prozessoptimierung bietet dabei einen pragmatischen Ansatz für nachhaltige Entwicklung.

Prozessoptimierung durch fundierte Beratung zielführend gestalten

Gute Prozessoptimierung startet mit dem “Wofür”. Wofür mache ich diesen oder jenen Schritt? Führt er zu einem Mehrwert für meinen Kunden? Ist mein Kunde bereit für diesen Mehrwert zu bezahlen. Das Wofür liefert den Rahmen, um Prozessoptimierung zielführend zu gestalten. agiLOGO legt bei der Beratung der Kunden in Schleswig-Holstein den Fokus darauf, nicht nur einen idealtypischen Standardprozess zu entwickeln, sondern den Kontext so zu integrieren, dass die Mitarbeiter *Innen auch ihre Spielräume kennen, wenn es nicht nach Plan läuft, oder wenn sich das Umfeld verändert. Erst dann wird Prozessoptimierung nachhaltig, schließlich leben wir heute in einer Welt, die durch Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Vieldeutigkeit geprägt ist.

Prozessoptimierung im Unternehmenskontext entwickeln

agiLOGO Geschäftsführerin Dr. Julia Staffa sieht in der Prozessoptimierung viel Potential insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen, die Schleswig-Holstein prägen. “Gerade in kleineren Unternehmen finden wir häufig Teams, die die Arbeit mit Pack-an und dem Herz am rechten Fleck erledigen. Die so gewachsenen Strukturen haben alle gute Gründe. In unserer Beratung schauen wir, inwieweit die gelebten Prozesse auch noch zum aktuellen Kontext passen und optimieren mit dem Blick auf die Endkunden.”

Ohne Change Management keine Nachhaltigkeit

Die Mitarbeiter spielen bei Projekten zur Prozessoptimierung immer eine wesentliche Rolle. Wenn sie nicht überzeugt sind, scheitert jeder Versuch, die Prozesse nachhaltig zu verändern. Insofern spielt auch in Schleswig-Holstein bei der Beratung zur Prozessoptimierung das Thema Change Management eine tragende, aber häufig unterschätzte Rolle. “Eine Abfolge von Handlungen zu skizzieren und sich zu überlegen, wie das ganze kostengünstiger von statten gehen kann, ist schnell gemacht. In der Realität führt dieses Vorgehen jedoch leicht dazu, dass die Mitarbeiter*Innen sich abgehängt fühlen. Dann habe ich vielleicht einen scheinbar optimierten Prozess, aber an anderer Stelle eine neue Baustelle.” meint Dr. Staffa. Entsprechend werden die Prozessbeteiligten bei agiLOGO immer mit in die Veränderungsarbeit einbezogen.

Expertengespräch als Einstieg

Damit sich auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Schleswig-Holstein die Beratung zur Prozessoptimierung leisten können, bietet agiLOGO mit dem Expertengespräch einen kostengünstigen Einstieg. In einem in etwa zwei stündigen Gespräch in kleiner Runde erläutern die Kunden der agiLOGO Beraterin ihre Situation und erste Handlungsspielräume werden diskutiert. Darauf aufbauend gibt es ein Protokoll mit Handlungsempfehlungen und ein individuelles Angebot. Da agiLOGO als Beratungsunternehmen zur Förderung unternehmerischen Knowhows anerkannt ist, können die Unternehmen auch in Schleswig-Holstein die Beratung für Prozessoptimierung durch das zuständige Bundesministeriums (BAFA) fördern lassen. So wird z.B. bei einem Beratungsprojekt i.H.v. 3.000 EUR i.d.R. etwa die Hälfte gefördert. Für Gründer und Jungunternehmen und auch für Unternehmen in Not gibt es leicht abweichende, zum Teil höhere Fördersätze.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

