Agile Organisationsentwicklung in Hamburg: Mehr Stabilität in unsicheren Zeiten

Umso unsicherer, komplexer und schnelllebiger die Welt um uns dreht, umso mehr Orientierung brauchen wir als Menschen, um noch einen klaren Kopf zu bewahren. Eine Aufgabe, die in den Unternehmen den Führungskräften zugeschrieben wird – doch woher die Sicherheit nehmen, wenn eindeutige Antworten immer schwerer zu finden sind? agiLOGO begleitet kleine und mittelständige Unternehmen in und um Hamburg, sich so aufzustellen, dass alle im Team – Führungskräfte und Mitarbeitenden – in dynamischer Balance agieren.

Vorbildlich, charismatisch, empathisch, entscheidungsfreudig und umsetzungsstark… Die Liste der Dinge, die eine Führungskraft sein soll, ist lang. Ketzerisch gesagt könnte man fast die Frage stellen, wer da noch

Lust und Muße haben soll, diesen Job zu übernehmen. Gleichzeitig braucht es Führung, erst recht, wenn es drum herum kriselt, wackelt und heute schon Schnee von gestern ist, was morgen verkauft wird.

Agile Organisationsentwicklung denkt Führung breiter

Wie aber lässt sich die Führungsfrage in agilen Organisationen bewältigen? Um mehr Stabilität in unsicheren Zeiten zu erreichen, braucht es individuelle Lösungen. Und zwar solche, die Selbstorganisation in stützenden Strukturen ermöglichen. Nicht die Führungskraft, oder das Führungsteam, muss es richten (und die Mitarbeitenden folgen den Führungskräften), sondern gemeinsam und aus unterschiedlichen Perspektiven heraus, gestützt durch Regeln, Austausch und Verbindlichkeit tragen alle dazu bei, die unternehmerischen Ziele zu verfolgen.

Agile Organisationsentwicklung nutzt stützende Strukturen und zieldienliche Kommunikation

Es braucht klare Verantwortlichkeiten, aber (aus organisationsentwicklerischer Sicht) nicht zwingend disziplinarische Führung. Es braucht, dass Fehlentwicklungen schnell auffallen, aber nicht zwingend eine Person, die eine andere kontrolliert. Es braucht, dass sich alle Beteiligten über relevante Informationen austauschen, aber nicht unbedingt ein Berichtswesen. Agile Organisationsentwicklung arbeitet die Parameter heraus, die für die Zielerreichung am relevantesten sind; die mit dem größten Risiko und die mit dem größten Konfliktpotenzial. Skepsis, Widerstand und Konflikte sind hervorragende Indikatoren für das Wesentliche.

Agile Organisationsentwicklung schafft Gesprächsanlässe

Agiles und selbstorganisiertes Arbeiten bedeutet nicht, dass jeder still vor sich hin arbeitet, oder gar jeder machen kann was und wie er oder sie will. Fast könnte man sagen, das Gegenteil ist der Fall. Agile Organisationen arbeiten mit Strukturen und Formaten, die regelmäßig und konstruktiv-kritisch differenzierte Blicke auf besonders relevante Themen werfen. Indem systematisch herausgekitzelt wird, wo die Unterschiede in der Interpretation liegen, können passende Lösungen ausprobiert und nachjustiert werden. Und zwar so früh, dass Anpassung noch leicht und günstig vorgenommen werden können.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

