Agil kommunizieren

– unterschiedliche Gesprächspartner gut erreichen!

Auch wenn wir uns intensiv auf ein Gespräch vorbereiten – manchmal erreichen wir unseren Gesprächspartner nicht, der Austausch wirkt mühsam und wir können unsere Interessen nicht adäquat und wirkungsvoll vermitteln. Wir haben das Gefühl, die Wellenlänge mit unserem Gegenüber stimmt nicht. Der Schlüssel zum Erfolg in der Kommunikation ist die Agilität, weiß Uta Nachbaur, Coach bei Leadership Choices aus ihrer jahrelangen Erfahrung: „Mittels dieser Fähigkeit können Sie die verschiedensten Persönlichkeiten für sich gewinnen und Ihren Erfolg in allen möglichen Kontexten steigern.“

Anstatt reflexartig im Modus „Kommuniziere so, wie Du selbst angesprochen werden möchtest“ zu starten, rät Uta Nachbaur im täglichen Arbeitsleben, von der Platinregel Gebrauch zu machen: „Kommuniziere so, wie dein Gegenüber angesprochen werden möchte.“ Die passende Ansprache für sein Gegenüber zu wählen und sich so für eine agile Kommunikation zu entscheiden, fördert Motivation und Engagement und vermindert beidseitig Stressreaktionen. Dabei spielen verbale und nonverbale Signale eine signifikante Rolle.

Erkannt hat dies Dr. Taibi Kahler, Psychologe und Transaktionsanalytiker, der auch mit Unterstützung der NASA bereits in 1970ern die Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Kommunikation erforschte. Unter anderem fand er heraus, dass Menschen von Sekunde zu Sekunde über Wortwahl, Tonfall, Mimik und Gestik und Körperhaltung Signale senden, die ihrem Gesprächspartner ihre bevorzugte Kommunikationsart zeigen. So werden uns alle nötigen Informationen, die wir für eine agile Kommunikation brauchen, durchgehend zur Verfügung gestellt.

Sechs Energien, die Kommunikation und Persönlichkeit prägen

Sicher kennen Sie Menschen, die Empathie ausstrahlen und mit einem Lächeln und einem warmherzigen Ton auf andere zugehen? Oder solche, die direkt und charmant Aktionsenergie verbreiten und sich entschlossen und offen präsentieren? Vielleicht kennen Sie auch lebhafte Persönlichkeiten, die viel Mimik und Gestik einsetzen und Leichtigkeit versprühen. Andererseits treffen Sie vielleicht auf Menschen mit ausdrucksloser Mimik und monotonem Tonfall, die wenig Dynamik zeigen, eher in sich gekehrt und ruhig wirken. Oder kennen Sie Menschen mit der engagierten, aufmerksamen Energie eines Meinungsmenschen, der mit festem, erforschendem Blick und reduzierter Gestik präsent ist? Und bestimmt erleben Sie auch mal die nüchterne Logikerenergie einer Zahlen-Daten-Fakten-Persönlichkeit, die Ihnen aufrecht und mit pointierter Gestik begegnet.

Energie ist das erste, was im Kontakt spürbar wird und der erste Anknüpfungspunkt für eine erfolgreiche, persönlichkeitsgerechte und agile Kommunikation. Uta Nachbaur weist darauf hin, dass es wesentlich ist, nicht mit unserer bevorzugten Energie auf andere zuzugehen, sondern flexibel und agil unser gesamtes Kommunikationspotenzial zu nutzen und situativ den passenden Anteil zu aktivieren, um so unser Gegenüber am besten zu erreichen.

Sie fragen sich, wie Sie diese unterschiedlichen Energien aktivieren können und dabei authentisch bleiben? Hierfür gibt es einige Übungen, die Ihnen in verschiedenen Szenarien helfen werden. Erkunden Sie Ihre präferierte Energie. So vermeiden Sie, diese als Standard in jeder Gesprächssituation einzusetzen. Finden Sie auch Anker für wenig genutzte Energien, indem Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie in der entsprechenden Energie sind. Wenn Sie die Empathikerenergie aktivieren wollen, stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie mit Empathie präsent sind – mit Partner oder Partnerin, Ihren Kindern oder auch Ihrem Haustier. Wie ist Ihre Mimik? Weicher und lächelnd? Wie ist Ihr Tonfall? Wärmer? Wie verhält sich Ihre Gestik und Körperhaltung? Zugewandt und offen? Finden Sie heraus, was Ihnen hilft, um diese Energie auch in anderen Kontexten zu aktivieren.

Jeder entdeckt bei diesen Übungen ganz individuelle Ankerpunkte. Oft helfen körperliche Trigger. Wenn Sie beispielsweise eine spielerische, spontane und lockere Energie ausstrahlen möchten, kann es hilfreich sein, den festen Stand aufzugeben und mit Stand- und Spielbein zu agieren. Für Aktionsenergie kann umgekehrt ein fester Stand und ein bestimmter freundlicher Blick ohne Lächeln helfen. Eine reduzierte Mimik und ein bewusst verlangsamtes Sprechtempo können Ihnen dabei helfen, in die introspektive, ruhige Energie zu kommen.

Erfolgreiche Kommunikation erfordert Präsenz und Flexibilität, die auf die Persönlichkeit des Gegenübers ausgerichtet ist. Indem Sie Ihr gesamtes Kommunikationspotenzial nutzen und situativ den passenden Anteil aktivieren, können Sie Ihren Gesprächserfolg potenzieren. Sie sind dabei authentisch und agil, wenn Sie auch Ihre wenig genutzten Energien und Kommunikationsarten zielgerichtet aktivieren.

Damit Sie sich die P-L-A-T-I-N-Regel für agile Kommunikation besser einprägen können, haben wir eine kleine Gedächtnisstütze vorbereitet:

P wie Presence: Seien Sie im Moment mit Kopf, Herz und Hand präsent. Lassen Sie sich nicht von Gedanken an Vergangenheit oder Zukunft ablenken!

L wie Listen: Hören Sie aktiv zu und achten Sie auf das Wie der Kommunikation, auf Wortwahl, Tonfall, Mimik, Gestik und Körperhaltung!

A wie Adapt: Nutzen Sie Ihr gesamtes Kommunikationspotenzial und passen Sie es an die Situation und Ihr Gegenüber an.

T wie Try: Haben Sie keine Angst, falsch zu liegen! Probieren Sie es einfach aus und beobachten Sie die Reaktion Ihres Gegenübers, um Ihre Kommunikation zu optimieren.

I wie Iterate: Optimieren Sie Ihre Kommunikation mit Ihrem Gegenüber von Sekunde zu Sekunde durch Beobachtung und Anpassung.

N wie Nurture: Achten Sie auf Ihre eigene Energie. Laden Sie Ihre „Batterien“ auf, um flexibel und agil auf Ihr Gegenüber eingehen zu können.

