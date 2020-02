Agenda Informationssysteme, Conga, Ifesca und Foxtag beteiligen sich an der Initiative Cloud Services Made in Germany

Mit den Unternehmen Agenda Informationssysteme, Conga, Ifesca und Foxtag haben sich vier weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing-Lösungen dazu entschieden, sich an der Initiative Cloud Services Made in Germany zu beteiligen. In der bereits 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative haben sich unterschiedlichste Anbieter von Lösungen aus den Bereichen Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) mit dem Ziel zusammengeschlossen, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen zu sorgen.

Agenda Informationssysteme – Komplettsysteme für Steuerberater, Buchhalter und Unternehmen

Agenda gehört seit über 35 Jahren zu den führenden Anbietern betriebswirtschaftlicher Software für steuer- und wirtschaftsberatende Berufe sowie für kleine und mittlere Unternehmen.

Conga AG – Wir machen mehr als nur „Software“

Conga bietet Cloud-basierte Software-Lösungen für Gastronomie, Bäckereien, Hotellerie, Freizeitparks, Sicherheitsdienste sowie Unternehmen aus den Bereichen Fitness & Gesundheit. Conga entstand 2017 aus der Umfirmierung der Firma GastroLohn Datenservices.

ifesca GmbH – optimize your path

Die ifesca GmbH wurde im Dezember 2016 in llmenau gegründet und umfasst ein multidisziplinäres Expertenteam, welches schon viele Jahre Erfahrung im Umfeld der Energiewirtschaft vorweisen kann. Damit vereint das junge Unternehmen wissenschaftliches Expertenwissen mit innovativen Ideen und langjähriger Erfahrung in der Softwareentwicklung für den deutschen und internationalen Energiemarkt.

Foxtag – Wir digitalisieren die Wartung

Foxtag ist eine cloudbasierte Komplettlösung für digitale Instandhaltung und mobile Service-Einsätze. Der Funktionsumfang von Foxtag reicht von Assetmanagement über Einsatzplanung und mobile Dokumentation bis zur automatischen Erzeugung von Berichten.

Weitere Informationen zu den an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog der Initiative ( https://www.cloud-services-made-in-germany.de/loesungskatalog) zur Verfügung.

Initiative Cloud Services Made in Germany: Mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Computing-Lösungen

Ziel der bereits im Jahr 2010 von der AppSphere AG ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit beim Einsatz von Cloud Services zu sorgen. Aus diesem Grund wurden die folgenden Aufnahmekriterien festgelegt:

* Das Unternehmen des Cloud Service-Betreibers wurde in Deutschland gegründet und hat dort seinen Hauptsitz.

* Das Unternehmen schließt mit seinen Cloud Service-Kunden Verträge mit Service Level Agreements (SLA) nach deutschem Recht.

* Der Gerichtsstand für alle vertraglichen und juristischen Angelegenheiten liegt in Deutschland.

* Das Unternehmen stellt für Kundenanfragen einen lokal ansässigen, deutschsprachigen Service und Support zur Verfügung.

Um möglichst auch jungen und kleinen Anbietern von Cloud Services die Möglichkeit zu geben, sich im Rahmen der Initiative zu präsentieren, wurde die finanzielle Einstiegshürde möglichst niedrig gelegt. Der Jahresbeitrag beträgt EUR 250,00 zzgl. MwSt., also gerade einmal etwas mehr als 20 Euro im Monat. „Das unverändert große Interesse von Anwender- wie von Anbieterseite an der Initiative Cloud Services Made in Germany unterstreicht die zentrale Rolle, die Themen wie Datenschutz und Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Cloud Computing-Lösungen in Deutschland spielen“, bestätigt Frank Roth, Vorstand AppSphere AG und Initiator der Initiative. „Viele Initiativen im IT-Umfeld bleiben aber häufig den „Großen“ vorbehalten, da die Beteiligung ein entsprechendes finanzielles Engagement voraussetzt. Der IT-Markt befindet sich allerdings derzeit im Umbruch, und da soll es auch Newcomern und Unternehmen ohne Millionen-Budget möglich sein, sich Gehör am Markt zu verschaffen.“

Weitere Informationen zur Initiative Cloud Services Made in Germany stehen im Internet unter https://www.cloud-services-made-in-germany.de zur Verfügung.

Der Markt der Cloud Services wächst rasant und die Auswahl sicherer und rechtlich unbedenklicher OnDemand-Software-Lösungen fällt den Anwenderunternehmen zunehmend schwerer. Ziel der im Juni 2010 von der AppSphere AG mit Unterstützung des Cloud Computing Report ins Leben gerufenen Initiative Cloud Services Made in Germany ist es, für mehr Rechtssicherheit bei der Auswahl von Cloud Services zu sorgen.

Firmenkontakt

Initiative Cloud Services Made in Germany

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

0761-2171-6067

wgrohmann@cloud-services-made-in-germany.org

https://www.cloud-services-made-in-germany.de

Pressekontakt

Grohmann Business Consulting

Werner Grohmann

Basler Straße 115

79115 Freiburg

0761-2171 6067

wgrohmann@grohmann-business-consulting.de

http://www.cloud-services-made-in-germany.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.