AFCEA 2023: ProSoft präsentiert neue, ausgeklügelte Lösungen zur Abwehr von Cyberangriffen

ProSoft zeigt zusammen mit seinen Partnern OPSWAT und TEHTRIS wie IT- und OT-Sicherheit heute funktioniert.

Geretsried, im April 2023 – Auch in diesem Jahr informiert ProSoft auf der AFCEA im Saal NEW YORK / GENF an Stand S26 über aktuelle Cybersecurity-Themen und die derzeitige Sicherheitslage für Unternehmen, staatliche Institutionen, Behörden und Organisationen. Die AFCEA 2023 findet am 10. und 11. Mai 2023 im World Conference Center in Bonn statt.

Die AFCEA (Anwenderforum für Fernmeldetechnik, Computer, Elektronik und Automatisierung) ist ein gemeinnütziger Mitgliedsverband, der die Zusammenarbeit von Militär, Regierung, Wissenschaft und Industrie fördert. Die AFCEA verbindet Menschen, Ideen und Lösungen für die globale Sicherheit durch den Austausch von Fachwissen in den Bereichen Kommunikation, Informationstechnologie, Nachrichtendienste und Sicherheit.

ProSoft + OPSWAT + TEHTRIS: Drei Unternehmen – Ein gemeinsames Ziel

Im Fokus des diesjährigen Auftritts stehen die beiden Partner OPSWAT und – ganz neu an Bord in der ProSoft Familie – der französische Hersteller TEHTRIS, Erfinder der TEHTRIS XDR Cyberdefense Plattform. Mit beiden Partnern präsentiert ProSoft weltweit erprobte Lösungen zur Abwehr von Cyberspionage und Cybersabotage.

Neue Cyberdefense-Plattform von TEHTRIS wird erstmalig präsentiert

ProSoft zeigt auf der Messe zum ersten Mal die EDR- und XDR-Lösung von TEHTRIS – die vom BSI zertifizierten und von Gartner empfohlenen Cyberdefense-Lösungen für die automatisierte Erkennung und Neutralisierung von Cyberangriffen in Echtzeit. Diese erfüllen KRITIS 2.0- sowie NIST- und TISAX-Anforderungen.

Anti-Malware Multiscanner und Kiosk 2100 von OPSWAT

Zudem werden am Stand von ProSoft auch die Lösungen des mehrfach zertifizierten US-amerikanischen IT-Security-Spezialisten OPSWAT veranschaulicht: Unter anderem wird das völlig neue mobile Kiosksystem MetaDefender K2100 vorgestellt, eine Datenschleuse welche insbesondere in kritischen Infrastrukturen Einsatz findet und auch militärische Standards erfüllt.

Gezeigt wird auch der Anti-Malware Multiscanner, der 8-35 Anti-Malware Engines parallel in einer Lösung vereinigt. Der Anti-Malware Multiscanner ist die Schlüsseltechnologie von OPSWAT, zur Absicherung des E-Mail- und Netzwerk-Verkehrs sowie von Dateitransfers. Mit den Zusatzkomponenten (mobile) Datenschleuse für den Schutz sensibler Bereiche, Datei-Desinfektion, Endpoint-Security, Archive Scanning etc. rundet OPSWAT das Portfolio für sichere Arbeitsumgebungen in Industrie- und KRITIS-Bereichen ab.

Weitere Informationen sind bei ProSoft unter der Telefonnummer +49 (0) 8171 405 200 oder per E-Mail an info@prosoft.de erhältlich.

###

Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2304_ProSoft_AFCEA_final



Bildmaterial zum Download: ProSoft_AFCEA_Bildmaterial.zip

###

Über ProSoft

ProSoft wurde 1989 als Anbieter von komplexen Softwarelösungen im Großcomputer-Umfeld gegründet. Seit 1994 fokussiert sich das Unternehmen auf Netzwerk-Management- und IT-Sicherheitslösungen für moderne, heterogene Microsoft-Windows-Infrastrukturen, inklusive Mac-OS, Linux sowie mobile Umgebungen und Endgeräte. Die Experten führen effiziente Soft- und Hardware für Konzerne und mittelständische Unternehmen und haben sich als Spezialisten für IT-Security etabliert. Darüber hinaus unterstützt ProSoft als Value-Added-Distributor (VAD) Hersteller beim „Go-to-Market“ und der Markteinführung neuer Lösungen im deutschsprachigen Teil Europas. Im Fokus stehen dabei Mehrwerte für Reseller und institutionelle IT-Anwender. Hersteller profitieren von den firmeninternen Marketing- und Vertriebsstrategien und Services wie Webcasts, Events, Partnertrainings, Installations- und Produktsupport. Ferner ist ProSoft stets auf der Suche nach den hochspezialisierten „Hidden Champions“ der IT-Hersteller, um alle Kundenanforderungen exakt zu bedienen und die Lücken der Standardanwendungen zu schließen. Mehr Informationen unter https://www.prosoft.de sowie unter dem Unternehmens-Blog unter https://www.prosoft.de/blog/.

Über OPSWAT

OPSWAT ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für kritische IT-, OT- und ICS-Infrastrukturen sowie von Deep CDR (Content Disarm and Reconstruction) Sicherheitstechnologien zum Schutz vor Malware und Zero-Day-Angriffen. Um das Risiko einer Kompromittierung zu minimieren, schützen die OPSWAT-Lösungen die kritischen Infrastrukturen von sowohl global operierenden Unternehmen, als auch von Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors mit den neuesten Technologien, Prozessen und Hardware-Scans. Mehr als 1.500 Unternehmen weltweit aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Verteidigung, Fertigung, Energie, Luft- und Raumfahrt sowie Logistik & Transport vertrauen auf OPSWAT, um ihre Daten, Dateien und Geräte zu sichern, die Einhaltung von branchen- und behördlichen Richtlinien und Vorschriften zu gewährleisten und ihre Mitarbeiter und Kunden vor cyberbedingten Störungen zu schützen. Für weitere Informationen über OPSWAT besuchen Sie https://www.opswat.com

###

Pressekontakt:

Martin Farjah

Profil Marketing OHG

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22

E-Mail: m.farjah@profil-marketing.com