Aenova-Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht

Trotz Pandemie-Einschränkungen ein profitables Geschäftsjahr

Ende Juli 2022 hat die Aenova Group ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2021 veröffentlicht. Die Kernkennzahlen 2021 der Aenova im Überblick:

107 Mio. Euro bereinigtes EBITDA (pro-forma, excl. Berlin)

125 Mio. Euro Hinzugewinn an neuen Projekten

89 % pünktliche Lieferungen (Jahresdurchschnitt on-time delivery, OTD)

„2021 war für viele Branchen ein herausforderndes Jahr, auch für die pharmazeutische Industrie“, so Jan Kengelbach, CEO der Aenova Group. „Nicht anders als viele unserer Kunden, Lieferanten und Marktbegleiter mussten wir mit mehreren Wellen pandemiebedingter Einschränkungen umgehen, die unser operatives Geschäft durchaus beeinflusst haben. Rückblickend können wir aber positiv resümieren, dass die gesamte Aenova Group eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gezeigt hat und dass wir mit unserem Transformationsprogramm auf Kurs geblieben sind, auch wenn unser finanzielles Ergebnis geringfügig unter dem des Vorjahres lag“, so Kengelbach weiter.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies einen Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % (2021: 697 Mio. Euro; 2020: 740 Mio. Euro). Allerdings konnte die Aenova Group dabei die EBITDA-Marge von 15,1 % im Vorjahr auf 15,3 % weiter erhöhen, womit im Jahr 2021 die beste EBITDA-Marge der gesamten Firmengeschichte erzielt wurde. So konnte in 2021 die bereits zuvor robuste Finanzdecke der Aenova weiter aufgebaut werden.

Zugleich wurde der strategische Investitionsplan, die Aenova Group in ein diversifiziertes CDMO-Unternehmen für neuartige Technologien zu entwickeln, erfolgreich weiterverfolgt, z.B. in der Business Unit „Solida“ mit dem Aufbau neuer Wachstumsplattformen. Dies lässt sich für das Jahr 2021 gruppenweit in folgende Produktionszahlen fassen:

22 Mrd. Tabletten und Kapseln

1,4 Mrd. Blister

11 Mrd. Weichkapseln

350 Mio. Semi-Solida und Liquida

300 Mio. sterile Flüssig-Präparate

Diese Produktionsleistung wurde weltweit an 15 Fertigungsstandorten von ca. 4.200 Mitarbeitenden für rund 450 Kunden erbracht, und die Waren in über 80 Länder exportiert. Dabei wurden rezeptpflichtige Präparate für Originatoren und Generikahersteller produziert, sowie OTC-Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika und Tierarzneimittel.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister (CDMO) für die Pharma- und Gesundheitsindustrie. Die Dienstleistungen umfassen die End-to-End-Herstellung und Entwicklung aller Darreichungsformen und Potenzstufen. Mit umfassendem Know-how, langjähriger Erfahrung, exzellent ausgebildeten Mitarbeitenden, innovativen Technologien und höchsten Qualitätsstandards ist die Aenova Group ein zuverlässiger, langfristiger Partner für Kunden aus den Bereichen Pharma und Consumer Health Care. Im Jahr 2021 konnte das Geschäft gemäß dem Aenova-Motto „Excellence beyond Manufacturing“ weiter ausgebaut und in allen Geschäftsbereichen noch tiefer implementiert werden.

Weitere Informationen sind dem Aenova-Geschäftsbericht 2021 zu entnehmen, der auf der Aenova Website abrufbar ist: https://www.aenova-group.com/de/investoren

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- und Healthcare-Industrie. Als One-Stop-Shop entwickelt, produziert und verpackt Aenova alle gängigen Darreichungsformen, Produktgruppen und Wirkstoffklassen von Arzneimittel bis Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Mensch und Tier: fest, halbfest und flüssig, steril und unsteril, hoch- und niedrigdosiert, OEB 1 bis 5 (Occupational Exposure Band). Rund 4.200 Mitarbeitende an 16 Standorten in Europa und den USA tragen zum Erfolg des Unternehmens bei. Weitere Informationen unter www.aenova-group.com

Kontakt

Aenova Holding GmbH

Dr. Susanne Knabe

Berger Straße 8-10

82319 Starnberg

081519987135

susanne.knabe@aenova-group.com

http://www.aenova-group.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.