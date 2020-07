AED eröffnet High-Tech XR-Studio in Lint

Verschmelzung realer und virtueller Set-ups für Film, TV und Event

Ein High-Tech XR-Studio können TV-, Film- und Eventproduzenten ab September in den AED Studios im belgischen Lint nutzen. Extended Reality (XR) ist der Oberbegriff für Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und andere immersive Technologien. Das neue XR-Studio verbindet also die physische und digitale Welt in einer perfekten Art und Weise und eröffnet der Branche für audiovisuelle Produktionen neue und erweiterte Möglichkeiten.

Das XR-Studio ist das Produkt einer Partnerschaft spezialisierter europäischer Unternehmen. Dazu zählen AED Display, MalfMedia, AV Wizard, byLEX und Eurogrip, die gemeinsam den Studio-Komplex in Lint mit einem hochklassigen XR-Setup ausstatteten. Die Installation ist für interaktive, immersive Präsentationen sowie für die Aufzeichnung von Film- und TV-Content nutzbar. Möglich wird dies durch den Einsatz von Premium-LED-Screens als Boden- und Seitenwandbildschirmen, Echtzeit-Rendering durch leistungsstarke Medienserver, Kamera-Tracking-Systeme und Streaming-Funktionen.

Dank der Zusammenarbeit versierter Partner, die ihre Expertise in dieses Projekt einbringen, zeichnen sich vielfältige Verwendungsmöglichkeiten für die Zielgruppe ab. Sie eröffnen zum Beispiel für Film- und Fernsehproduzenten den Zugang zu innovativen und ausgereiften Technologien für einen effizienteren und einschränkungsfreien Produktionsprozess. Und für die Eventveranstalter wird es möglich, durch die Verschmelzung von realen und virtuellen Set-ups und Inhalten die Qualität von Shows, Präsentationen, Meetings und Produkteinführungen im XR-Studio auf ein neues Level zu heben. Die installierte Technologie ist die Grundlage für einzigartige emotionale Erlebnisse.

Dazu Glenn Roggeman, CEO der AED group: „Mit dieser Technologie können wir uns auf eine neuartige Palette audiovisueller Produktionen konzentrieren. Filmproduzenten können spezielle Szenen und Effekte drehen, Fernsehproduzenten interaktive Sport- und Fiktionsprogramme oder Shows mit einem virtuellen Publikum erstellen und Unternehmen ihre ehrgeizigen Pläne für nachhaltige Präsentationen oder Werbespots realisieren. Die Möglichkeit der Kombination virtueller und realer Sets bietet uns eine einzigartige Möglichkeit, digitale Bilder, Effekte oder Szenen in Echtzeit zur Aufnahme hinzuzufügen. Damit wird es für Live-Gäste möglich, direkt in die Szene einzutauchen. Es gibt weltweit nur wenige Studios mit diesen Möglichkeiten, und wir sind stolz darauf, sie nun auch in Belgien anbieten zu können. Unsere Kunden bekommen damit Zugriff auf Technologien, die sonst nur in Hollywood-Produktionen wie The Mandalorian, Nighthawks und Star Wars verwendet werden können.“

An den sechs Live-Demo-Tagen 13. und 14., 20. und 21. sowie am 27. und 28. August 2020 können sich potenzielle Nutzer von der neuen Technologie ein eigenes Bild machen. Dafür ist eine Registrierung per E-Mail an info@aedstudios.com notwendig.

AED group

Die AED group bietet seit 1985 flexible und leistungsfähige Lösungen für die Anforderungen der Studio- und Veranstaltungsbranche und zählt zu den marktführenden Anbietern in Europa. Sie besteht aus den Unternehmen AED Rent, AED Display, AED Distribution, AED Store, AED Lease, AED Second Hand, AED Studios und Luxibel und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter in Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Groß-Britannien. Kunden können neues Equipment mieten, leasen oder kaufen beziehungsweise Second-Hand-Angebote in den Bereichen An- und Verkauf nutzen. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 25 Millionen Euro in audiovisuelles Equipment und ermöglicht damit mehr als 3.000 Kunden ein flexibles Investment für unterschiedlichste Anwendungen in den dafür erforderlichen Mengen. Die Zentrale der AED group befindet sich in Willebroek/Belgien, die deutsche Niederlassung in Bannberscheid bei Montabaur.

