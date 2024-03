ADLON präsentiert: Modern Management für Kleinunternehmen und Start-ups

Modern Management: Für Unternehmen, die keine eigene IT unterhalten möchten

Ravensburg im März 2024 – Der Prozess rund um die Bereitstellung und Verwaltung von IT-Arbeitsplätzen ist komplex – und bindet wertvolle Ressourcen. Hardware muss bestellt, Software bereitgestellt und der Arbeitsplatz sicher betrieben und up-to-date gehalten werden. Und: Cyber Security wird immer wichtiger. Gerade KMU sowie Start-ups ohne eigene IT-Ressourcen setzen daher auf skalierbare, zukunftsfähige Konzepte wie Device as a Service und Managed Clients. Diese ermöglichen es ihnen, volle Transparenz der Kosten und Prozesse zu schaffen und angesagte Arbeitsmodelle zu unterstützen. Beispielsweise Work and Travel, Flexzeit-Modelle oder Bring your own Device (BYOD). Diesen Anforderungen everywhere, everytime und every device begegnet das IT-Beratungsunternehmen ADLON mit einem Servicepaket, das für KMU und Start-ups bis 80 IT-Arbeitsplätzen ausgelegt ist.

Modern Management für KMU und Start-ups bis 80 Devices

Hinter Modern Management verbirgt sich bei ADLON ein cloud-basiertes Geräte- und Softwaremanagement auf Basis von Microsoft-Technologie. Mit dem Angebot „Modern Management für Start-ups und KMU“ profitieren kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 80 Devices von einem kompletten Outsourcing der Arbeitsplatzbereitstellung und-Verwaltung. Und: Sie reduzieren nachhaltig die Komplexität ihrer IT.

Vorteile von Modern Management für KMU und Start-ups

Outsourcing, d.h. keine internen Ressourcen für IT – Fokus auf die Wertschöpfung

Reduktion von Komplexität – Steigerung der Effizienz

Investitionskosten werden zu Betriebskosten, d.h. keine Kapitalbindung

Planungssicherheit und volle Kostentransparenz

Uneingeschränkte Skalierbarkeit

Basis für Cyber-Security und Informationssicherheit

Inbetriebnahme jedes Geräts jederzeit und überall im Self-Service möglich

Investitions- und Zukunftssicherheit mit Microsoft-Technologie und ADLON als erfahrenen IT-Partner

Wie funktioniert der Service für KMU und Start-ups?

Das umfangreiche Modern Management wurde auf die Bedürfnisse eines KMU bzw. Start-up mit bis zu 80 Devices angepasst. Best Practices und ausgewählte Leistungen ermöglichen ein Service-Paket, das alle für den Arbeitsplatz relevanten Fähigkeiten kombiniert: Wie die Beschaffung (Leasing/Kauf/Miete) der Hard- und Software, die einfache Arbeitsplatzkonfiguration und Bestellung, die automatisierte Einrichtung und Konfiguration der Geräte, die dauerhafte Sicherung und Verwaltung samt Support sowie den problemlosen Geräteaustausch. Die Abrechnung erfolgt mittels monatlicher Basefee und Fixpreis pro Device. Der Vorteil: Transparente Kosten und Komplexitätsreduktion.

Die Mitarbeitenden im Fokus

Gleichzeit entwickelt sich Modern Management zu einem Wettbewerbsvorteil in Sachen Arbeitsplatzattraktivität und Nachhaltigkeit. Der hohe Standardisierung- und Automatisierungsgrad in der Arbeitsplatzbereitstellung unterstützt moderne Arbeitsmodelle wie Telearbeit und „Work from Everywhere“. Denn Mitarbeitende erhalten ihre Ausstattung an einen beliebigen Ort geliefert und können die Installation und Konfiguration dank hohem Automatisierungsgrad einfach selbst vornehmen.

Nachhaltig und effizient

Durch die smarte Bereitstellung und Verwaltung der Geräte (auch „Zero Touch Deployment“ genannt) ist keinerlei manuelle Zuarbeit mehr notwendig. Diese Einsparung von kapazitätsbindenden Tätigkeiten zahlt positiv auf nachhaltiges Handeln, insbesondere auf die Einsparung von CO2-Emissionen ein: Die Lieferung der Arbeitsplatzausstattung erfolgt vom Hersteller ohne Zwischenschritte direkt zum Mitarbeitenden nach Hause oder in die Firma. Das spart unnötige Wege und Verpackungsmaterial.

Über Adlon Intelligent Solutions

Adlon erhöht die Produktivität, Flexibilität und Innovationskraft seiner Kunden durch maßgeschneiderte IT‐Lösungen. So entstehen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen brauchen, um in schnellen, datengetriebenen Märkten noch besser wirtschaften und nachhaltig wachsen zu können. Die Kundenstruktur der Adlon Intelligent Solutions GmbH umfasst globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen, von Max Müller, Meckatzer, Thüga, Haas, DRK Tuttlingen, Uhlmann über Doppelmayr, Airbus bis hin zu Rolls‐Royce Power Systems. Von den Standorten in Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm unterstützt Adlon seine Kunden bei der digitalen Transformation. Mit Beratung, Umsetzung und Betrieb in den Geschäftsbereichen Digital Workplace und Defence Intelligence.

Fakten zu Adlon

Familienunternehmen, seit 1988

60 Mitarbeiter an 3 Standorten in Deutschland: Ravensburg, Ulm, Friedrichshafen

Zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 27001

Managed ECO‐Partner Netzwerk

IT‐Beratungsunternehmen mit Umsetzungs‐ und Betriebskompetenz für den digitalen Arbeitsplatz

Mehr Informationen unter www.Adlon.de

