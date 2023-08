Abkühlung inklusive

Keine Sommerpause für Flächenheiz- und Kühlsysteme von Blanke

Es ist heiß in diesem Sommer, für viele einfach zu heiß. Irgendwann hilft auch kein Querlüften mehr – in Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen wird es unerträglich warm. Für Abkühlung ohne großen Mehraufwand sorgen in solchen Fällen – natürlich auch bei normalen sommerlichen Temperaturen – Flächenheiz- und Kühlsysteme vom Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH. Denn diese Systeme lassen sich während der sommerlichen Heizpause unkompliziert zur komfortablem Raumkühlung einsetzen.

Neben den zahlreichen Vorteilen der Flächenheiz- und Kühlsysteme bei der Erwärmung von Räumlichkeiten kommt die Kühlung der Räume im Sommer quasi als kostenloser Zusatznutzen hinzu. Möglich ist dies, weil alle wassergeführten Flächenheiz- und Kühlsysteme von Blanke in den Baukörper – also Wand und Boden – integriert sind. Mit klassischen Heizkörpern ist eine Raumkühlung in den allermeisten Fällen nicht machbar.

Für eine raumflächen-integrierte Kühlung lassen sich unter anderem Wand und Boden nutzen. Und da bieten die Systeme BLANKE PERMATOP 1000, 3000, BLANKE PERMATOP BF, BF+, BFC und SF sowie BLANKE PERMATOP WOOD und BLANKE PERMATOP WALL für nahezu jeden Anwendungsfall die richtige Lösung. Die mit allen notwendigen Komponenten zusammengestellten Systeme lassen sich ausnahmslos sowohl für das Heizen als auch für das Kühlen von Räumen nutzen. Auch werden in den jeweiligen Systemen selbst keine weiteren Zusatzbauteile für das Kühlen benötigt.

Für die Leistungsfähigkeit eines Blanke Flächenheiz- und Kühlsystems ist der gewählte Flächenbelag mit entscheidend. Das gilt gleichermaßen für das Heizen wie das Kühlen. Den größten Effekt bieten Fliesen als Oberbelag. So können gegenüber Teppichboden oder massivem Parkett um bis zu 25% höhere Kühlleistungen erzielt werden.

Die schon für das Heizen ideale Kombination von Blanke Flächenheiz- und Kühlsystemen mit Wärmepumpe und PV-Anlage erweist sich auch bei der Raumkühlung als sinnvoll. Im besten Fall ist die Wärmepumpe bereits ab Werk mit einer Umkehrfunktion ausgestattet. Dann kühlt die Wärmepumpe das durch die Rohrleitungen fließende Wasser ab und sorgt für eine kontinuierliche Senkung der Raumtemperaturen ohne unangenehme Zugluft.

Mit der eigens entwickelten BLANKE PERMATOP NAVIGATOR App lassen sich schnell und einfach Projekte mit den von Blanke angebotenen Flächenheiz- und Kühlsystemen BLANKE PERMATOP 1000, 3000, BLANKE PERMATOP BF, BF+, BFC und SF sowie BLANKE PERMATOP WOOD und BLANKE PERMATOP WALL planen. Neben einer ersten Übersicht über Preise und Mengen am Ende des digitalen Planungsprozesses lässt sich aus der App heraus auch ein Angebot anfordern. Genauso schnell und komfortabel kommt man in Sachen wirtschaftlicher Flächenheiz- und Kühlsysteme über den Produktberater auf der internetbasierten Serviceplattform blanke-blue-base.de zum Ziel.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

