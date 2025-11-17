Abenteuer und Spannung für den Nikolausstiefel



Bei den folgenden Buchtipps kommen junge Bücherfans voll auf ihre Kosten. Also gleich ran ans Buch!

Geheimnis im Moor

Die Geschwister Lynn und Marius machen wie jedes Jahr mit ihren Eltern Urlaub am Steinhuder Meer. Dort treffen sie auch ihre Freunde Emma und Felix. Gemeinsam radeln die vier Kinder am See entlang, gehen schwimmen oder machen Picknick im Moor. Eines Tages kommen sie einer jugendlichen Diebesbande auf die Schliche. Als sie selbst bestohlen werden, nehmen sie die Verfolgung auf und geraten in große Gefahr.

Geheimnis im Moor ist eine spannende Abenteuergeschichte für Mädchen und Jungen von 7 bis 10 Jahren.

ISBN-13: 978-3735791993

Die gläserne Wand

Vier Schulkinder geraten, unabhängig voneinander, in eine andere Welt. Thomas wird von Springspähern verfolgt und ist auf die Hilfe einer kleinen Eichmaus angewiesen.

Sandra muss einer Katze helfen, das Fluchwort zu finden, um befreit zu werden.

Tina und Jörg fallen in einem Turm durch ein Zeitfenster in die Vergangenheit.

Die Suche nach einem Weg zurück beginnt.

ISBN-13: 978-3757803469

Zacs großes Abenteuer

In „Zacs großes Abenteuer“ treiben Zwerge, Magier, Riesen und Drachen ihr Unwesen. Mit all seiner Kraft stellt sich ihnen ein Junge entgegen. Unterstützt von seinen Freunden, setzt er sich für das Gute ein, denn böse Mächte wollen die Menschheit vernichten.

Und dann ist da diese unbekannte geheimnisvolle Stimme, die Zac heimsucht. Ist sie von einem Freund oder Feind?

„Zacs großes Abenteuer“ handelt von Freundschaft, Mitgefühl, positivem Miteinander, Zusammenhalt, Mut und Liebe. Dinge, die im heutigen Leben so wichtig sind und leider oft in Vergessenheit geraten.

ISBN-13: 978-3758310737

Kai – Der Auserwählte

Eine gewaltfreie Fantasie-Geschichte für Kinder. Der 10-jährige Kai Hellsing lebt mit seinen Eltern in der Stadt, bis sie durch eine Erbschaft ein Bauernhaus in einem Dorf beziehen. Kai muss mit der Trennung von seinem besten Freund, einem Schulwechsel und einer völlig neuen Umgebung fertig werden. Dies fällt ihm überhaupt nicht leicht, darum flüchtet er sich immer öfter in einen, an das Haus angrenzenden Wald. Hier fühlt er sich wohl. Als er eines Tages gedankenverloren im Wald herumirrt, gelangt er auf wundersame Weise in das Elfenreich und trifft Serafina. Bis er aber ein Auserwählter der Elfen wird, verlangen die Regeln, dass es für ihn noch einige Rätsel zu lösen gibt.

ISBN-13:‎ 978-1482697605

