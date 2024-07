Ab Herbst 2024 neu in der HELP Akademie für Berufsbetreuer

Workshops und Vertiefungsseminare nach der Sachkundeausbildung

Um die Praxisfähigkeiten von Berufsbetreuern weiter zu stärken, bietet die HELP Akademie ab Herbst 2024 neue Workshops und Vertiefungsseminare an.

Diese Veranstaltungen ergänzen den bewährten Sachkundelehrgang und richten sich an Berufsbetreuer, die ihre Kompetenzen in der Praxis vertiefen möchten.

Die Workshops der HELP Akademie bieten neben einem tieferen Einblick in diverse Themen auch eine interaktive Lernerfahrung, in der praxisnahe Fallstudien behandelt werden. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, spezifische Herausforderungen ihrer Arbeit zu diskutieren und gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln. Die Vertiefungsseminare konzentrieren sich auf spezialisierte Themen in der Betreuung.

Durch die Teilnahme an diesen Veranstaltungen erwerben Berufsbetreuer wertvolle Kenntnisse, die ihnen helfen, den komplexen Anforderungen ihres Berufs gerecht zu werden. Profitieren Sie von der Möglichkeit, Ihre beruflichen Fähigkeiten gezielt zu erweitern.

Sie finden die Einzelheiten unseres Angebotskatalogs ab Ende August auf unserer Homepage.

Bei Fragen rufen Sie uns gerne direkt an T 089 21545920. Wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Interessen.

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

