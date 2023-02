7links 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera IPC-390 V2

Einfahrt, Hof und mehr hochauflösend im Blick behalten

– 3-MP-Sensor für 2K-Videos mit scharfen 2304 x 1296 Pixeln (1296p)

– Großer interner Speicher mit 32 GB

– Smarte Nachtsicht mit dynamischer Helligkeit und bis zu 15 m Reichweite

– Mit Personen-Erkennung und Objekt-Tracking

– Motorisierte Pan-Tilt-Funktion: 350° dreh- und 75° schwenkbar

– Kostenlose App ELESION für weltweiten Zugriff, Steuerung, Live-Bild und mehr

Die Außenbereiche smart im Blick behalten: Die hochauflösende Outdoor-WLAN-IP-Überwachungskamera von 7links unterscheidet zwischen Personen und anderen beweglichen Objekten. So nimmt man bei Bewegung automatisch nur das auf, worauf es auch ankommt.

Mit bester Sicht bei Tag und Nacht: Dank dynamischer Helligkeits-Anpassung zeichnet der Überwachungshelfer auch bei Gegenlicht in bestem Bild auf. Die gleichmäßige Infrarot-Ausleuchtung sorgt bei Nacht für eine klare Darstellung in bis zu 15 m Entfernung. Und das ohne Überbelichtungen. Denn auch nachts passt sich die Helligkeit dynamisch an!

Dank motorisierter Pan-Tilt-Funktion alles im Blick: Der Überwacher dreht sich per App-Befehl bis zu 360° um die eigene Achse. Und mit dem vertikalen Schwenkbereich von 75° überblickt man einen großen Bereich!

Per App „ELESION“ weltweit die volle Kontrolle behalten: Man sieht auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Kombinierbar mit dem Fire TV, Amazon Echo Show und Chromecast: Das Kamerabild lässt sich einfach auf den Flachbild-Fernseher oder per Sprachbefehl auf das Display des Echo Show übertragen. So ist man bei jeder Bewegung vor der Kamera im Bilde!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 3-MP-Sensor für 2K-Video-Auflösung: 2304 x 1296 Pixel (1296p)

– H.264-Videokompression: hochauflösend bei geringem Speicherplatz-Bedarf

– Bewegungserkennung für automatischen Aufnahmestart: beendet Aufnahme nach 1 Minute ohne Bewegung

– Personen-Erkennung: unterscheidet auf Wunsch zwischen Menschen und Gegenständen und verhindert so Fehlalarme

– Riesiges Sichtfeld dank Pan-Tilt-Funktion: schwenkt motorisiert horizontal um 360° und vertikal um 75°

– Smarte Nachtsicht mit Helligkeits-Anpassung: Infrarot-LED für bis zu 15 m Reichweite

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: informiert weltweit bei Bewegung vor der Kamera per Push-Benachrichtigung und zeigt Live-Bild

– 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher integriert

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Auch ideal für den Fire TV, Amazon Echo Show und Chromecast: Live-Bild-Anzeige per Sprachbefehl

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Speicher: 32 GB intern

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Eingangsspannung Netzteil: 100 – 240 V AC

– Eingangswechselstrom-Frequenz: 50/60 Hz

– Ausgangsspannung: 12,0 V DC

– Ausgangsstrom: 1,0 A

– Ausgangsleistung: 12,0 W

– Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,69 %

– Effizienz bei geringer Last (10%): 78,25 %

– Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,06 W

– Maße (Ø x H): 77 x 107 mm, Gewicht: 230 g

– IP-Kamera IPC-390 V2 inklusive Netzteil, Wandhalterung, Montagematerial und deutscher Anleitung

-EAN: 4022107407366

Preis: 89,90 EUR

Bestell-Nr. ZX-5328-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5328-1322.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

7links 2er 2K-Pan-Tilt-Überwachungskamera, 360°, Nachtsicht, IP65, WLAN, App

Preis: 179,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5362-625

Presseinformation mit Bilderllinks: https://magentacloud.de/s/mocfKYPLodQoBtM

