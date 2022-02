Weil es kontaktlos sauberer ist – Der Handdesinfektionsspender mit Pedal

Artikel des Monats Februar bei Lagertechnik Becker

Nun beschäftigen wir uns schon seit mehr als 2 Jahren mit der Corona-Epidemie. An Desinfektionsspender, Maske-Tragen und Abstand halten haben wir uns längst gewöhnt. Aktuell stellt sich immer mehr die Frage, wie es sich weiterentwickelt und was wohl am Ende von den ganzen Maßnahmen übrig bleibt.

Wird es beispielsweise auch in Zukunft ein größeres Bewusstsein für mehr Hygiene im Alltag geben? Werden Leute in der nächsten „normalen“ Grippesaison Masken tragen? Wird dann der Wunsch bestehen, sich die Hände desinfizieren zu können, insbesondere an Orten, wo viele Menschen zusammentreffen? Welche langfristigen Auswirkungen wird es für Betriebe, Supermärkte, Sportstätten oder öffentliche Einrichtungen geben?

Berührungsloser Handdesinfektionsspender

Prognosen zu machen, erscheint schwierig und seriöse Antworten zu finden ebenso. Aber eventuellen Sorgen von Mitarbeitern, Kunden oder Besuchern entgegenzuwirken, ist mancherorts gar nicht so schwer. Unser Artikel des Monats, der Handdesinfektionsspender mit Pedal, ist ein einfaches Mittel für genau diesen Zweck.

Der Desinfektionsspender lässt sich sowohl im Innen- als auch Außenbereich aufstellen und bietet bspw. im Eingangsbereich von Gebäuden eine unkomplizierte Gelegenheit, die Hände desinfizieren zu können. Der stehende Handdesinfektionsspender ist mit einem Fußpedal ausgestattet, wodurch eine Berührung durch die Hände und eine eventuelle Übertragung von Erregern über die Desinfektionsstation vermieden wird.

Weitere Desinfektionsspender im Shop

Den Handdesinfektionsspender sowie viele weitere Produkte rund um die Reinigung von Büro und Betrieb finden Sie im großen Lagertechnik Becker Onlineshop. Hygienestationen, aber auch Reinigungswagen und Sauggeräte unterstützen Sie dabei, ein sauberes Arbeitsumfeld zu schaffen.