5thIndustry und endiio realisieren Condition-Monitoring für die Prozessindustrie per smarter App

Reduzierung von Stillstandzeiten und Entlastung von Instandhaltungs-Fachkräften durch intelligente One-Stop-Lösung zur cloudbasierten Überwachung von Anlagen

Berlin, 14. Februar 2022 – Die Spezialisten von 5thIndustry GmbH und endiio haben eine durchgängige Lösung für die effiziente Einbindung von Condition-Monitoring-Daten in die täglichen Abläufe der Instandhaltung vorgestellt. endiio lieferte dafür ihre energieautarken, drahtlosen Sensormodule. Diese sind einfach nachrüstbar, gewinnen ihre Energie aus Licht und Umgebungstemperatur (Energy Harvesting) und kombinieren diese mit einzigartiger Low Power-Kommunikationstechnologie. Sie stellen insbesondere in der Papier- und Stahlindustrie eine kostengünstige, robuste und einfach nachrüstbare Lösung zur Zustandsüberwachung dar. Von der Sensorik erfasste Störmeldungen, z.B. erhöhte Lagerschwingungen einer Papierwalze, werden über das endiio Gateway an die cloudbasierte Anwendung 5i.Maintenance übergeben.

5i.Maintenance ist ein Modul der 5i.Manufacturing Excellence Cloud, der intuitiven digitalen Arbeitsumgebung für die Fabrik. In der App werden alle Wartungsvorgänge erfasst und transparent verwaltet. Das Ergebnis: Eine One-Stop-Lösung, mit der Meldungen aus dem Condition Montoring nahtlos in die täglichen Arbeitsabläufe der Instandhaltung integriert werden, und so auch komplexe Anlagentechnik von jedem Ort aus überwacht werden kann.

Intelligente App kombiniert mit leistungsfähigem Condition Monitoring

Hintergrund der Zusammenarbeit war, dass der typische Workflow für die Wartung und Instandhaltung in der Prozessindustrie oft noch analog abläuft: Aufgaben werden manuell gemeldet, Arbeitsberichte auf Vordrucken erfasst und dann später manuell in IT-Systeme eingepflegt. „Die gemeinsam mit endiio entwickelte Lösung ermöglicht eine Effizienzsteigerung für die Instandhaltung: Wartungsbedarfe aus dem Condition Monitoring fügen sich automatisiert in die tägliche Arbeit der Instandhaltung ein. Das spart wertvolle Zeit und ermöglicht es Daten für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu erfassen, da historische Sensordaten mit den getroffenen Abhilfemaßnahmen verknüpft zur Verfügung stehen“, so Dr. Jan-Marc Lischka, Co-Founder der 5thIndustry GmbH.

Komplexe Anlagen melden selbstständig Prozessunterbrechungen

Auffälligkeiten im Anlagenbetrieb, wie Erhöhungen der Lagerschwingungen, außergewöhnliche Temperaturentwicklungen oder auch das Erreichen einer definierten Betriebszeit werden über die nachrüstbaren endiio Module erfasst. Nach einer mehrtätigen Einlernphase, erfolgt alle 15 Minuten eine automatische Zustandsanalyse der überwachten Komponenten. Sobald eine Anomalie in der Trendanalyse erkannt wurde, erfolgt über das endiio Gateway eine Meldung in die Cloud. Das Gateway ist mit der Instandhaltungs-Anwendung 5i.Maintenance verknüpft, sodass die Anlagen quasi selbst Instandhaltungsbedarfe melden können, ohne dass manuelle Eingaben notwendig sind. Dabei sind spezifische Fehlerbeschreibungen hinterlegt, sodass Instandhaltungs-Fachleute sofort erkennen was zu tun ist. „Dies gelingt durch die clevere Nutzung der Schnittstellen, die unsere moderne Cloudlösung bietet“, so Lischka.

Sämtliche Informationen auf einen Blick – durch eine App

Für die Mitarbeiter in der Produktion und Instandhaltung bedeutet dies: Mit einer einzigen App können sie auf alle instandhaltungsrelevanten Vorgänge zugreifen. Alle Störmeldungen – gleich, ob aus dem Condition Monitoring oder von Mitarbeitern erfasst – sind auf einen Blick zu erkennen und können effizient abgearbeitet werden. Gerade wenn eine vielfältige und komplexe Anlagentechnik betreut wird, ein echter Vorteil. Technische Informationen wie Wartungspläne oder Bedienungsanleitungen sind kontextbasiert direkt aus der App im Zugriff. Und das jederzeit von jedem Ort. Zudem wird die Wartungshistorie erfasst, sodass eine wertvolle Wissensbasis entsteht: „Die Erfassung von Historiendaten ist ein wichtiges Element, um Instandhaltungsprozesse zu beschleunigen und Fachkräfte zu entlasten: Auf welchen Vorfall wurde wie reagiert? Wie haben wir eine bestimmte Herausforderung das letzte Mal erfolgreich gelöst? Mit unserer gemeinsamen Lösung finden Instandhalter darauf schnelle Antworten. Das spart wertvolle Zeit, ermöglicht die Steigerung der OEE und reduziert Wartungskosten“, so endiio-CEO Dr. Tolgay Ungan.

Digitalisierung steigert Produktivität und Zufriedenheit – die Fabrik der Zukunft

„Dies ist unsere Vision der Fabrik der Zukunft im Kontext von Industrie 5.0: Mitarbeiter werden von manuellen, repetitiven Tätigkeiten entlastet – diese Aufgaben übernehmen intelligente Softwarelösungen. Die effiziente und einfache Interaktion des Menschen mit maschinengenerierten Daten – in unserem Beispiel Störmeldungen aus dem Condition Monitoring – machen es möglich, weitere Produktivitätspotenziale zu heben und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern“, so das Fazit von 5thIndustry Co-Founder Dr. Jan-Marc Lischka.

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Über endiio

Als Ausgründung des Instituts für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg arbeitet die endiio GmbH, unter ihrem Geschäftsführer Dr. Tolgay Ungan, ehemals Gruppenleiter an der Professur für Elektrische Mess- und Prüfverfahren am IMTEK, seit 2012 am Firmenhauptsitz in Wien sowie an einem zweiten Standort in Freiburg, mit inzwischen insgesamt 12 Mitarbeitern. Mit finanzieller Starthilfe des aws Gründerfonds und der Situlus Holding erhielt endiio bereits im dritten Jahr, auf dem Maschinenbau-Gipfel 2018 in Berlin, den erstmals von der VDMA-Gruppierung Startup-Machine im VDMA Competence Center Future Business vergebenen Start-up-Award für die IoT-Sensorplattform. Seither wurde die Retrofit Box kontinuierlich weiterentwickelt und wird in Kombination mit einen speziellen endiio Gateway und dem zentralen Cloud-Überwachungsportal endiio Cloud heute zum Beispiel in Unternehmen der Papierindustrie eingesetzt, um Produktionsanlagen zu überwachen.

