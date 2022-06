50 Jahre Ballermann – Der Markenbegründer im Interview

Andre Engelhardt am 26. Juni um 14:00 Uhr im Interview bei Ballermann Radio

Seit über 13 Jahren arbeiten das Party- und Schlagerradio Ballermann Radio und die Marke „Ballermann“ Seite an Seite als feste Partner. Im Interview mit Moderator Timo Lüth plaudert Andre Engelhardt, Begründer von Deutschlands bekanntester Event- und Partymarke “ Ballermann„, aus dem Nähkästchen.

50 Jahre Ballermann

In den vergangenen Wochen spielte das Thema „50 Jahre Ballermann“ eine tragende Rolle in den Medien. Zu Beginn des Interviews interessierte sich Timo Lüth, was es eigentlich damit auf sich hat. „Es ist ein Markenprojekt, eine Idee, wie die Party nach Mallorca kam, was sehr gut angenommen wurde […] Dabei sind die 50 Jahre kein historisches Datum“, betont Engelhardt. Besonders die Namensgebung „Ballermann“ scheidet die Gemüter. Doch den 58-Jährigen begeistert vor allem die Geschichte des Kölner Fußball-Thekenclubs FC Merowinger, die auch die kölschen Wochen auf Mallorca mitgestalten. Angeblich ließen sie sich den Namen einfallen, weil „Ballern“ etwas mit dem Trinken zu tun hat. Der Markeninhaber gibt preis: „Ich finde diese Geschichte so toll, weil hier gesagt wird, dass für die Namensgebung oder die Bezeichnung „Ballermann“ mit Party auf Mallorca ein Verein verantwortlich ist. Denn letztendlich sind es die Vereine und die Clubs, die den Ballermann ausmachen. Ohne die Fans und ohne die Clubs und ohne die Vereine gäbe es Ballermann gar nicht […] Ballermann ist ein Gemeinschaftsgefühl. Man erlebt es in einer großen Gemeinschaft über Generationen.“ Die Marke Ballermann steht für Partyspaß mit netten Leuten in realen Gemeinschaften, die Freude und Spaß haben wollen. Weiterhin erklärt er, dass der Ballermann sich nicht nur auf die Playa de Palma auf Mallorca beschränkt. Er findet genau dort statt, wo die Leute miteinander feiern. Sie leben dieses Partygefühl und genießen das Ballermann-Feeling. Obwohl Ballermann-Fans immer wieder nach Mallorca reisen, finden doch viele Ballermann Partys hier in Deutschland auf diversen Events statt, die Ballermann Radio ausrichtet. Die Ballerinas und Ballermänner feiern 5 Tage auf Mallorca und die restlichen 360 Tage gibt es Ballermann überall in Deutschland.

Der Ballermann in den 90er Jahren

Jeder hat den Satz „Früher war alles besser“ sicherlich schon mal gehört. Doch wie waren die ersten Male auf Mallorca und das Feiern in den 90er Jahren auf der Baleareninsel? „Die Party in den 90ern war anders – friedlich, auch exzessiv, aber alle feierten wie eine Familie. Der Ballermann war wie unser Wohnzimmer“, erzählt Engelhardt. Damals bezog sich der Ballermann auf einen Abschnitt von 500 Metern. Die Party fand am Strand statt, dem legendären 6er, während sich der Ballermann heute über die Playa de Palma zieht. In der Serie „Der König von Palma“ auf RTL erfahren Fans, wie die 90er auf Mallorca waren und wie der Kult erst entstanden ist. Im Mittelpunkt steht auch die Entstehung der Marke Ballermann und der Hype, den diese Marke ausgelöst hat.

Die Partymarke „Ballermann“ und die Ballermann Ranch

Im Jahr 2019 übertrugen Annette und Andre Engelhardt die Ballermann Ranch, die in einer idyllischen Naturlandschaft in Niedersachsen liegt, an die Gut Aiderbichl Stiftung. Sie ist Europas größter Gnadenhofverbund mit 30 Höfen in 6 Ländern und fast 7.000 geretteten Tieren. Gut Aiderbichl bietet Tieren in Not bis an ihr natürliches Lebensende ein neues Zuhause. „Auf der Ballermann Ranch dreht sich alles um die Tiere. Die Ballermann Ranch ist ein Ableger der Partymarke. Der Erfolg dieser Partymarke hat die Ballermann Ranch finanziell erst möglich gemacht […] Das ist eine Herzensaufgabe und das muss man einfach leben“, erklärt Engelhardt. Zudem hebt er nochmal sein Versprechen hervor, welches er vor drei Jahren gegeben hat: „60 % der Einnahmen, die durch die Marke Ballermann erwirtschaftet werden, fließen in den Tierschutz und gemeinsame Projekte mit Gut Aiderbichl.“ In den letzten Jahren konnten dadurch unter anderem Tierrettungen oder ein Esel-Dorf umgesetzt werden. Aktuell leben 64 Tiere auf der Ranch. Wer also Ballermann Radio hört oder auf einer der legendären, originalen Ballermann Partys feiert, unterstützt damit auch immer Tiere in Not. Weiterhin wollte Timo Lüth wissen, welche Projekte noch realisiert werden. Vor wenigen Tagen nahm die Ballermann Ranch fünf Tiere aus einer sehr schlechten Haltung auf und schenkte ihnen ein neues Zuhause. In Kürze erscheint hierzu ein Film. Weiterhin stehen größere Tiersegnungen sowie die Aufzeichnung des „Gut Aiderbichl Weihnachtszaubers“ fest im Kalender.

Fazit

Welche Projekte stehen mit der Marke Ballermann an? Andre Engelhardt führt hier nicht nur Pläne mit dem Sender Ballermann Radio an, der die Partys in Deutschland veranstaltet. Auch neue Tonträger und Sampler sowie TV-Shows bezüglich der 50 Jahre Ballermann folgen. In Bezug auf den Ballermann wünscht er sich lustige und spektakuläre Partys, bei denen die Menschen friedlich Arm in Arm feiern. Das Miteinander zeichnet die Marke Ballermann aus! Abschließend zieht der Markeninhaber noch ein Fazit: „Ihr von Ballermann Radio seid ja diejenigen, die den Partyspaß den Leuten auch jeden Tag nach Hause bringen, in die Wohnstuben, in die Kellerbars oder auf die Grillpartys. Ihr seid diejenigen, die die Party jeden Tag, manchmal auch im Büro, veranstalten und den Leuten die gute Laune ins Herz zaubern.“

In der Morningshow für Spätaufsteher mit Timo Lüth am 26. Juni 2022 könnt Ihr in das ganze Interview mit Andre Engelhardt ab 14.00 Uhr reinhören.

