50% auf große Schuhe: schuhplus startet Sommer-SALE

Über 2000 Modelle Schuhe in Übergrößen drastisch um 50 Prozent reduziert bei schuhplus

Dörverden, 09.07.2024 – Es ist offiziell: Der Sommer ist da, und mit ihm kommt der heißeste Sommer-SALE des Jahres bei schuhplus: Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen bietet nun 50% Rabatt auf über 2000 Modelle im großen schuhplus Sommer-SALE. Von Sneakern über Stiefeletten, Pumps, Halbschuhe bis hin zu Ballerinas – die aktuelle SALE-Kollektion beim SchuhXL-Spezialisten lässt keine Wünsche offen. Egal ob sportliche, elegante oder lässige große Schuhe: Bei schuhplus finden Kundinnen und Kunden das perfekte Paar, um den urbanen Sommerlook zur perfekten Jahreszeit zu komplettieren.

Große Schuhe: Ein Sommer voller Stil- und Sparmöglichkeiten

Seit über 20 Jahren hat es sich schuhplus zur Aufgabe gemacht, der Kundschaft stets die besten Angebote zu bieten – und der aktuelle Sommer-SALE stellt das eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem Rabatt von 50% auf eine beeindruckende Auswahl an XL-Schuhen können Kundinnen und Kunden stilvoll durch den Sommer schreiten, ohne dabei das Budget zu sprengen. Die Aktion umfasst über 2000 Modelle von bekannten Marken, sodass jeder sicher sein kann, dass Qualität und Design im Vordergrund stehen. Ob große Damenschuhe oder große Herrenschuhe: Der Übergrößen-Schuhprofi sorgt mit dieser Aktion erneut für besten Komfort für Füße und Geldbeutel zugleich.

Alles, was das grooooße Schuh-Herz begehrt

Ob bequeme Sneaker für den Alltag, elegante Halbschuhen für das Büro oder schicke Ballerinas für den Abend: Der Versandhändler Nr.1 für XL-Schuhe, schuhplus aus Dörverden, hat für jeden Anlass das passende Modell. Die aktuelle 50%-Kollektion bietet eine Vielzahl an Stilen und Farben, die perfekt zu der Sommergarderobe passt. Mit der breiten Auswahl und den unschlagbaren Preisen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die hauseigene Schuhsammlung aufzufrischen. „Wir bei schuhplus wissen, dass Schuhe nicht nur ein Accessoire sind, sondern ein Ausdruck von Persönlichkeit. Deshalb möchten wir, dass unsere Kundschaft sich bei jedem Schritt wohlfühlt und gut aussieht. Unser Sommer-SALE ist daher nicht nur ein Angebot: Es ist eine Feier des Sommers, der Mode und vor allem der Individualität“, sagt schuhplus-Chef Kay Zimmer.

Shopping bei schuhplus: Einkaufen leicht gemacht

Der erfahrene Versandhändler schuhplus macht das Einkaufen schlichtweg super easy, denn alle Special-Angebote sind auf der Sonderseitewww.schuhplus.com/sommersale perfekt zusammengefasst. Mit nur wenigen Klicks können Kundinnen und Kunden die neuen Lieblingsschuhe bestellen und sich auf eine schnelle Lieferung freuen. Der benutzerfreundlicher Online-Shop und das engagierte Kundenserviceteam stehen jederzeit zur Verfügung, um die Einkaufserfahrung so angenehm wie möglich zu gestalten. Der große schuhplus Sommer-SALE ist somit mehr als nur eine Gelegenheit, Geld zu sparen: Es ist DIE Chance, den eigenen Stil neu zu definieren und die Garderobe auf das nächste Level zu heben. „Mit über 2000 Modellen zur Auswahl finden Sie bei schuhplus garantiert etwas, das Ihren Geschmack trifft. Lassen Sie sich von der Vielfalt und den unschlagbaren Preisen inspirieren und gönnen Sie sich etwas Besonderes“, so Zimmer weiter.

schuhplus steht für Qualität in großen Schuhgrößen

Mit den richtigen XL-Damenschuhen sowie Herrenschuhen in Übergrößen wird jeder Sommerausflug zu einem besonderen Erlebnis. Ob ein Spaziergang am Strand, ein Barbecue mit Freunden oder einfach nur die Sonne im Lieblingscafe genießen: Der Große-Schuhe-Profi schuhplus hat die perfekten Schuhe für den Sommer 2024.“ Machen Sie diesen Sommer unvergesslich mit den stilvollen und komfortablen Modellen aus unserer aktuellen Sommeraktion. Unsere Schuhe sind nicht nur modisch, sondern auch langlebig und bequem. Jedes Paar wird sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass es den hohen Standards entspricht. Durch den Sommer-SALE können Sie nun diese hochwertigen Schuhe zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises erwerben – eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten“, erklärt der schuhplus-Chef. „Dieser Sommer-SALE ist unsere Art, Danke zu sagen. Danke für Ihre Treue, Ihre Unterstützung und Ihre Liebe zu großartigen Schuhen. Wir freuen uns, Ihnen diese einmalige Gelegenheit bieten zu können, und hoffen, dass Sie genauso begeistert sind wie wir. Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich Ihre Favoriten, solange der Vorrat reicht“.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award „TOP SHOP 2024“ | WELT-Award „Preis-Champion 2024“ | FOCUS MONEY AWARD „Höchste Kundentreue“ (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award „Arbeitgeber der Zukunft“ (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler ist Teil der schuhplus group, die crossmedial mit über 110 Webportalen rund 10,5 Mio. Kontakte im Monat erzielt.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89



https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.