5. HR Excellence Forum 2020

Smart Bridges lädt alle Personalverantwortlichen aus dem gehobenen Mittelstand und Konzernbereich zum fünften HR Excellence Forum am 28. und 29. September 2020 ein. Erstmalig in diesem Jahr findet die Konferenz nicht nur live im Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch statt, sondern wird parallel dazu auch in virtueller Form abgebildet.

Florian Conradi, Senior Expert Learning & Development bei der TX Group AG, führt als Moderator durch die Veranstaltung. An zwei intensiven Tagen gibt es Einblicke in den aktuellen Forschungsstand, Vorstellungen diverser Praxisbeispiele und kontroverse Diskussionsrunden mit dem Ziel, die strategischen Neuerungen und operativen

Anforderungen an das Personalmanagement aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu erschließen. Im intensiven Austausch mit Kollegen werden Antworten erarbeitet und in Handlungsstrategien für das eigene Unternehmen umgesetzt.

Neben der grundlegenden Frage nach der Zukunft des Personalmanagements steht vor allem der Diskurs zu den Themen Führung in der Krise, Unternehmenskultur als Schlüsselkompetenz und Mitarbeiter-Engagement auf der Agenda. Aktive Gestalter der Personalszene wie beispielsweise Thomas Egenter, Vice President HR der Hansgrohe

SE, Dr. Paul Jokiel, Vice President Human Resources der Hilti AG, und Antje Staffa, Global Head of HR der Mast-Jägermeister SE stellen ihre aktuellen Projekte vor und vermitteln dabei Ideen und Impulse für die erfolgreiche Personalarbeit.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung und dem Programm erhalten Sie unter www.hr-excellenceforum.com oder im direkten Austausch mit uns.

Smart Bridges hat sich auf die effektive Vernetzung und den Wissensaustausch von Fach- und Führungskräften sowie auf das Vermitteln neuer Geschäftspartner spezialisiert. Wir schaffen mit unseren B2B-Premiumveranstaltungen exklusiv Raum und Zeit für den Wissenstransfer durch anerkannte Experten und den zielgerichteten Austausch mit Teilnehmern, Kollegen und Referenten. Smart Bridges begleitet Entscheider dabei, nachhaltig Veränderungsprozesse zu meistern und neue Lösungswege für ihre tägliche Arbeit im Unternehmen zu entdecken.

Das Team von Smart Bridges kann auf langjährige Erfahrung bei der Planung und Umsetzung von Premiumveranstaltungen zurückblicken und legt großes Augenmerk darauf, diese kontinuierlich inhaltlich weiterzuentwickeln.

