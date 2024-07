5 Gründe, warum Indoor Cycling der perfekte Ausdauersport ist

Der Sommer in Deutschland kann unvorhersehbar sein, mit plötzlichen Regenfällen und kühlen Tagen oder Hitzewellen – genau deshalb ist Indoor Cycling, auch bekannt als Spinning, die perfekte Lösung, um unabhängig vom Wetter fit zu bleiben und keine Trainingseinheit zu verpassen.

Warum Indoor Cycling?

Ganzkörper-Workout: Indoor Cycling ist nicht nur ein effektives Herz-Kreislauf-Training, sondern beansprucht auch zahlreiche Muskelgruppen. Beine, Gesäß, Rumpf und sogar der Oberkörper werden gestärkt.

Gewichtsreduktion: Indoor Cycling ist eine der effizientesten Methoden, um überschüssige Pfunde loszuwerden und die Ausdauer zu verbessern.

Blutdruck senken: Studien bestätigen, dass die regelmäßige Teilnahme an einem drei- bis sechsmonatigen Indoor-Cycling-Programm den Blutdruck senken und zu einer Gewichtsreduktion führen kann.

Wetterunabhängig: Im Gegensatz zu Outdoor-Radsport sind Sie beim Indoor Cycling nicht auf gutes Wetter angewiesen. Egal ob Regen, Schnee oder Hitze – Ihre Trainingseinheit findet immer in optimalen Bedingungen statt.

Motivation und Gemeinschaft: In der Gruppe zu trainieren und von einem professionellen Kursleiter angeleitet zu werden, sorgt für extra Motivation und macht das Training zu einem sozialen Erlebnis. Gemeinsam werden Ziele erreicht und Erfolge gefeiert.

Indoor-Cycling-Kurse anbieten: professionelle Ausbildung an der BSA-Akademie

Die BSA bietet Ihnen eine umfassende und praxisnahe Ausbildung, die Sie optimal auf Ihre Rolle als Kursleiter/in vorbereitet. Profitieren Sie von erfahrenen Dozenten und einem fundierten Lehrplan.

Das Original – über 40 Jahre Branchenerfahrung: Mehr als 275.000 Lehrgangsteilnehmer haben sich seit 1983 mit BSA-Lehrgängen Kompetenzen angeeignet. Viele davon haben ihr Wissen für einen neben- oder sogar hauptberuflichen Einstieg in den Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit genutzt und gestalten diese Branche heute aktiv mit, die inzwischen über 11 Millionen Menschen in Deutschland betreut und noch viel Potenzial aufweist.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement und zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik. Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Kontakt

BSA-Akademie

Tina Baquet

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220



http://dhfpg-bsa.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.