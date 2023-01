4K to inspire: Panasonic stärkt seine Position ls 4K-Marktführer und stellt auf der ISE 2023 neue Produkte vor

4K-Innovationen für Business Collaboration, Bildung und Location Based Entertainment

Barcelona / Spanien, 31. Januar 2023 – Panasonic Connect Europe untermauert seine Position als Marktführer im Bereich 4K Visual und Pro-AV und kündigt auf der ISE 2023 vier neue Lösungen für Business Collaboration, Bildung und die Location Based Entertainment-Branche an. Die neuen Produkte unterstreichen die Position von Panasonic als Hersteller mit einem umfassendsten Sortiment an 4K-Projektoren bis zu 50.000 lm und Displays bis zu 98 Zoll sowie einer kompletten 4K-Glas-zu-Glas-Lösung für die Kreation, Produktion und Bereitstellung von Inhalten.

Neue immersive Produktionsmöglichkeiten mit 1-Chip-DLP-Projektoren der nächsten Generation – verfügbar in Q2/Q3 2023

Die 1-Chip-DLP-Laserprojektoren™ der nächsten Generation bestehend aus der PT-REQ12- (4K) und PT-REZ12-Serie (WUXGA) wurden entwickelt, um neue Produktionsmöglichkeiten zu bieten und den Workflow in der Location Based Entertainment-Branche zu vereinfachen. Mit bis zu 12.000 lm Helligkeit, 4K-Auflösung und 240 Hz Projektionsfähigkeit (1) bei einer minimalen Latenz von 6 ms(2) oder weniger eignen sich die beiden neuen Serien ideal für Museen, immersive Erlebnisse und die Rental- und Staging-Branche.

Als erster 1-Chip-DLP-Projektor™ mit Quad Pixel Drive, der 2-Achsen-Pixelvervielfachungstechnologie von Panasonic, reproduziert die REQ12-Serie authentische 4K-Bilder, die tief, flüssig und detailliert sind. Diese Serie wurde für Inhalte mit hoher Bildrate entwickelt und kann auch mit dem optionalen Real-Time Tracking Projection Mapping System kombiniert werden, um auf sich schnell bewegende Objekte zu projizieren und interaktive Anwendungen und Bühnenaufführungen zu bereichern.

Premium-Displays zeichnen sich durch Helligkeit, Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit aus – verfügbar ab Dezember 2023

Die SQ2H-Serie, die neueste Reihe von 4K-UHD-LCD-Displays, erfüllt die wachsende Nachfrage nach professionellen Premium-Business-Displays, die auch bei hellen Lichtverhältnissen gut ablesbar sind. Die zuverlässigen Displays für den 24/7-Dauerbetrieb sind in sieben Bildschirmgrößen von 43 bis 98 Zoll erhältlich. Durch ihre hohe Helligkeit und Entspiegelung, die Reflexionen reduziert, eignen sie sich ideal für Sitzungssäle, Besprechungs- und Lernräume sowie für Digital Signage im Einzelhandel und in öffentlichen Bereichen.

Für ultimative Flexibilität und Skalierbarkeit ist die SQ2H-Serie standardmäßig mit dem Intel® Smart Display Module (Intel® SDM) Spezifikationssteckplatz für eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Digital Signage und Broadcasts ausgestattet, wobei ein integrierter PC, verschiedene Schnittstellen oder ein drahtloses Präsentationssystem verwendet werden können.

Neue Best-in-Class-Touchscreen-Displays – verfügbar im Q1 2023

Um dem Bedarf an intuitiven Technologien für die sofortige Zusammenarbeit gerecht zu werden, hat Panasonic sein Angebot an 4K-Touch-Displays um die branchenführende EQ2-PCAP-Serie erweitert. Mit sechs Bildschirmoptionen von 43 bis 86 Zoll ermöglichen die interaktiven Multi-Touch-Displays mit kapazitiver Touch-Technologie eine mühelose und produktive Zusammenarbeit in Meetings, Brainstorming-Sitzungen und Klassenzimmern. Mit bis zu 10-Punkt-Multi-Touch bietet die Serie eine hervorragende Touch-Genauigkeit, sowohl mit bloßen Händen als auch mit Handschuhen. Dadurch sind die 500cd/m2 hellen und entspiegelten 4K-Displays ideal für inspirierende Gruppenarbeiten geeignet.

Nächste Generation von KAIROS, der hochmodernen Live-Produktionsplattform – verfügbar ab 2023

Panasonic ergänzt das Kairos Ökosystem um zwei neue leistungsstarke und leise Core-Mainframes, den AT-KC200 und AT-KC2000. Diese erweitern die bereits innovative GPU-Verarbeitung der Plattform, um größere und komplexere Produktionen zu unterstützen sowie reichhaltige Inhalte auf mehr und größere Bildschirme als je zuvor zu liefern.

Der neue KC200 erweitert die Anschlussmöglichkeiten und die Rechenleistung über den bestehenden KC100 hinaus. KC2000 bietet die bisher größte Kapazität, verdoppelt die aktuelle KC1000 in Bezug auf Anzahl der Quellen und Ausgänge. Auf diese Weise wird die Verarbeitungsleistung um mindestens 30 % und die Kapazität des Clip-Players um 500 % auf insgesamt 900 GB gesteigert. Das neue 4RU-Gehäuse für beide Modelle zeichnet sich durch einen hohen Luftstrom bei niedrigeren Lüfterdrehzahlen aus. Die Geräuschentwicklung wird deutlich reduziert, wodurch die Plattform direkt neben dem Geschehen platziert werden kann.

Erstmals zu sehen und zu erleben

Ebenfalls auf der ISE 2023 zu sehen sind eine Reihe weiterer kürzlich angekündigter Panasonic-Produkte: Absatz

Die Ultra-Kurzdistanz CMZ50 LCD-Projektorserie eignet sich ideal für Anwendungen, die eine kostengünstige Lösung mit einem Ultra-Kurzdistanz-Objektiv erfordern. CMZ50 verfügt über ein festes UST-Objektiv und bietet einen Einstieg bezüglich minimalem Schattenwurf und kürzester Nahbereichsprojektion für immersive Erlebnisse und Museen sowie für Besprechungsräume und Klassenzimmer.

Die weltweit kleinsten und leichtesten 20.000 lm-Projektoren – der RQ25K 3-Chip DLPTM und die Solid Shine Laser-Projektoren der MZ20K-Serie .

Die neueste Generation der SQE2- und CQE2-Serie von 4K UHD Professional LCD-Displays für eine Vielzahl an Orten und Anwendungen in öffentlichen Räumen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

(1) Nur die REQ12-Serie verfügt über 4K und 240Hz. Wenn 240Hz-Inhalte projiziert werden, ist die Auflösung FHD.

(2) Nur für 1.980×1.080 Signale, ohne geometrische Anpassungen. Es gelten weitere Einschränkungen.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

