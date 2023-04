42. Kongress der DGTA e.V.

Es ist Zeit !

Vom 19. bis 21.Mai 2023 veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse e.V. (DGTA – www.dgta.de) ihren alljährlichen deutschsprachigen Fachkongress in der Inselhalle in Lindau.

„Es ist Zeit“ – so der Kongressschwerpunkt in diesem Jahr. Was bedeuten diese Fragestellungen für die Professionalisierung von Therapeuten, Beratern, Pädagogen und Organisationsentwicklern? In insgesamt 100 Workshops lernen, diskutieren, reflektieren die Kongressbesucher*innen drei Tage lang, welche Bezüge dieses Thema zu den Anwendungsfeldern der Transaktionsanalyse (TA) hat. Aber auch welche gesellschaftlichen, entwicklungspsychologischen, pädagogischen oder auch organisationalen Aspekte zum Tragen kommen, wenn es um „Es ist Zeit“ geht. Die Keynotes werden von den renommierter Wissenschaftlern Prof. Dr. Marianne Gronemeyer und Prof. Dr. Rolf Arnold gehalten.

Der Kongress möchte auch ausdrücklich Interessierte ansprechen, die noch nicht mit dem transaktionsanalytischen Ansatz vertraut sind und dessen Zugangsweisen kennenlernen möchten. Weitere Details bietet die Kongresshomepage unter https://www.dgta-kongress.de

Die Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse (DGTA) vertritt seit 1975 als gemeinnütziger Fachverband ca. 2000 Mitglieder. TA wird in folgenden Bereichen angewendet, die auch den vier Fachgruppen des Verbandes entsprechen:

-Psychotherapie

-Beratung

-Organisation

-Bildung

Zentral für den Verband ist das wertschätzende, an Ressourcen orientierte Menschenbild und eine konstruktive Kommunikationskultur.

Die DGTA steht für

-Professionalisierung: Qualitätssicherung und Zertifizierung professionelle Aus- und Weiterbildung

-Weiterentwicklung von Theorie und Methodik und deren Transfer in die Praxis

-Internationale Vernetzung und Zusammenarbeit

Kontakt

DGTA e.V.

Mirza Hayit

Silvaner Weg 8

78464 Konstanz

07531-95270



http://www.dgta.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.