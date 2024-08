360° teamgeist Resort am Wolziger See eröffnet

13 Millionen Euro für Innovation und Wachstum

Kolberg/Heidesee, 29. August 2024- Brandenburg hat einen neuen Impulsgeber für die regionale Wirtschaftsentwicklung: Heute wurde das 360° teamgeist Resort am Wolziger See im Landkreis Dahme-Spreewald eröffnet. Im Beisein von Jörg Steinbach, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg und Christian Woronka, Geschäftsführer der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH stellten die Initiatoren und Investoren Isabel und Michael Haufe gemeinsam mit Resort-Direktor Aaron Backhaus ihr 13-Millionen-Projekt vor. Mit seiner einzigartigen Lage und Ausstattung bietet das Fusion House einen Ort für Innovation, Austausch und strategische Neuausrichtung von Unternehmen.

Das 360° ist der aktuelle Höhepunkt der 30-jährigen Unternehmensgeschichte, in der sich teamgeist von einer Segelschule zu einem der führenden Teamevent-Anbieter in der DACH-Region entwickelt hat. Das Resort stellt der Wirtschaft nicht nur ideale Räumlichkeiten, sondern auch ein Netzwerk aus TrainerInnen und Coaches mit maßgeschneiderten Formaten für die Unternehmensentwicklung – dazu gehören Teamentwicklungsmodule und Traincentives. Damit ist das Resort ein weiterer Beleg dafür, dass sich der Tourismus in Brandenburg immer stärker zu einer wirtschaftsnahen Dienstleistung entwickelt.

Mitarbeiterbindung und Innovationskraft für langfristigen Unternehmenserfolg

Der Wandel der Wirtschaftswelt, neue Arbeitsmethoden und der Fachkräftemangel stellen Unternehmen vor die Herausforderung, traditionelle Ansätze zu überdenken. Um sich zukunftsfähig aufzustellen, brauchen sie neue Impulse, die sich nicht im typischen Konferenzraum finden lassen. Genau hier setzt das 360° teamgeist Resort an.

„Unternehmen aller Größen und Branchen in Deutschland sind einem enormen Veränderungsdruck ausgesetzt. Um damit erfolgreich umzugehen, braucht es Räume, die fernab des alltäglichen Arbeitsumfelds neue Perspektiven ermöglichen. Der richtige Teamgeist ist entscheidend – diese Überzeugung zeigt schon unser Name. Wir sind stolz, dass wir nach langer, intensiver Arbeit und viel Herzblut in den letzten Jahren mit dem 360° genau diesen Raum geschaffen haben“, so Michael Haufe.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach betonte bei der Eröffnung: „Tourismus hat sich in Brandenburg als wichtiger Wirtschaftsfaktor etabliert. Einer der Gründe dafür ist die Innovationskraft unserer Unternehmen. Das neue Resort des Teamevent-Anbieters Teamgeist ist ein besonderes Beispiel. Das Unternehmen hat eine konkrete Idee mit großem Einsatz, Engagement und Blick auf die Zukunft in die Tat umgesetzt. Dafür hat Teamgeist viel Geld investiert. So konnten technologisch ausgefeilte, hochmodern konstruierten Gebäude und Anlagen mit hohem Qualitätsanspruch errichtet werden – etwas, das Unternehmen und Gäste von heute erwarten. Dieser Einsatz und der unternehmerische Mut verdienen größten Respekt. Ich freue mich sehr über ein so zukunftsweisendes Angebot in Brandenburg und wünsche Teamgeist viel Erfolg.“

Christian Woronka,Geschäftsführer der TMB: „Ich gratuliere zu diesem Konzept, das auf innovative Weise und im Einklang mit der Natur einen neuen Kreativort für Menschen und Begegnungen schafft. Ich bin sicher, dass das 360° teamgeist Resort über die Grenzen der Region hinweg strahlen wird.“

Raus aus der Routine, rein ins Abenteuer

Auf über zwei Hektar bietet das 360° ideale Bedingungen für Offsite-Meetings, Strategieworkshops und mehrtägige Teambuilding-Events. Es schafft nicht nur eine Plattform für produktive Zusammenarbeit und intensiven Austausch, sondern fördert auch innovative Ideen und den Zusammenhalt innerhalb von Teams.

Das Resort verfügt über flexible, auf agiles Arbeiten ausgerichtete Meetingräume und 99 Betten, die sich auf 23 Appartements für bis zu 12 Personen verteilen. Einzigartig sind die 20 sogenannten „Fusion Rooms“ – Gemeinschaftsflächen der Appartements, die sich nach Bedarf in Breakout-Räume umwandeln lassen.

Hinzu kommen die Gemeinschaftsflächen, u.a. mit Freigelände, Gemüse- und Obstgarten, Hofplaza sowie Kreativfläche für Sport und Spiel. Darüber hinaus gibt es eine speziell angefertigte Flotte an Teamsegelkuttern, Drachenboote, Kanus und Katamarane die größte SUP Station Berlin-Brandenburgs sowie einen e-Mobility Raum für e-Bikes, e-Foils und e-Cars.

Ergänzt wird das Angebot durch ein 360° KI-Erlebnislabor, das Teams die Möglichkeit bietet, das Zusammenspiel von Mensch und KI zu erproben. Dadurch sollen technologiebezogene Zukunftsängste abgebaut und kreative Prozesse gefördert werden. Mit diesen innovativen Ansätzen will teamgeist die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärken, ihre Effizienz steigern und gleichzeitig den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Alternative Arbeitsstätten gewinnen an Bedeutung

Angesichts zunehmender Flexibilität am Arbeitsplatz und veränderter Bedürfnisse von Mitarbeitenden rücken hybride Arbeits- und Reiseformen stärker in den Fokus. Laut Euromonitor International wird dieser Markt bis 2027 einen Wert von 350 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Trend zum sogenannten „Blended Travel“, das Freizeit und Business kombiniert, zeigt, wie wichtig flexible Arbeitsorte geworden sind. Die touristische Landschaft reagiert mit Angeboten wie Workations, Coworkings, Retreats und Offsites, die Arbeit und Freizeit in Einklang bringen. Auch in ländlich geprägten Regionen Brandenburgs, das sich als innovativer Vorreiter im Bereich Workation etabliert hat, gewinnen solche Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten an Bedeutung.

Pressemappe und Bildmaterial finden Sie hier zum Download.

teamgeist,1992 gegründet, ist der führende Anbieter für Team-Events, Teambuilding-Maßnahmen und Incentives in Deutschland im Familienbetrieb. Ausgehend von regionalen Team-Events auf dem Wasser entstand die heutige teamgeist AG. Diese bündelt weitere Unternehmen und innovative Projekte mit dem Ziel, das WIR-Gefühl zu fördern und die Zusammenarbeit in Teams zu stärken. Dazu gehören neben dem 360° teamgeist Resort, die teamgeist – group mit 12 regionalen Standorten, über 120 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Netzwerkpartnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Espoto GmbH (Entwickler von mobiler Software für Mobile Serious Games) sowie tabtour® (digitale Schnitzeljagd als Teamerlebnis). Weitere Informationen: www.teamgeist.com

