35 Titel auf einen Streich: The Ascott Limited räumt bei den World Travel Awards 2024 kräftig ab

Ascott wieder führende Marke für Serviced Apartments weltweit – La Clef Champs-elysees Paris verteidigt Titel als weltbestes Serviced-Apartment-Haus

The Ascott Limited (Ascott) gehört zu den großen Gewinnern der World Travel Awards 2024, die in diesem Jahr auf Madeira vergeben wurden. Die in Singapur beheimatete Dachgesellschaft für verschiedene Marken von Beherbergungsbetrieben in aller Welt ging im Bereich der Serviced Apartments 35-mal als Sieger hervor. Dabei erhielt einmal mehr Ascott selbst die begehrte Auszeichnung als führende Marke für Serviced Apartments weltweit – bereits zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren, einschließlich des Gewinns durch die Ascott-Marke Citadines 2021. Citadines sicherte sich den Titel als Europas beste Serviced-Apartment-Marke 2024.

Auch bei der Kür des weltweit führenden Serviced-Apartment-Hauses blieb der Titel das dritte Jahr in Folge in den Reihen von Ascott. Wie schon 2023 setzte sich das La Clef Champs-elysees Paris by The Crest Collection im Herzen der französischen Hauptstadt in dieser Kategorie – ebenso bei der Bewertung des besten Hauses in Europa – durch. 2022 hieß der Gewinner Ascott Bonifacio Global City Manila auf den Philippinen.

Daneben wurden die Marken und Häuser von Ascott in zahlreichen weiteren Kategorien in Europa, Nahost, Asien, Ozeanien und Afrika auf nationaler wie auch auf regionaler Ebene prämiert. So stammen beispielsweise in folgenden Kontinenten und Ländern die Champions 2024 aus dem Ascott-Portfolio:

– Afrika: Somerset Westview Nairobi, Kenia

– Asien: Ascott Makati, Manila, Philippinen

– Belgien: Citadines Sainte-Catherines Brussels

– England: Citadines Trafalgar Square London

– Frankreich: La Clef Louvre Paris by The Crest Collection

– Spanien: Citadines Ramblas Barcelona

– Türkei: Somerset Maslak Istanbul

– Dubai: Citadines Culture Village Dubai

– Japan: Oakwood Premier Tokyo Midtown

– Thailand: Ascott Sathorn Bangkok

Weitere Informationen zu allen Marken und Angeboten von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

