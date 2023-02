30 neue Chancen zum Quereinstieg in IT-Berufe ab Frühsommer

Academic Work Academy mit neuen Programmen zum Karrierewechsel in 3 Monaten

München, 28. Februar 2022 – Academic Work, Spezialist für die Vermittlung und Ausbildung von Quereinsteigenden, kündigt seine Academy-Programme für den Frühsommer an. Interessenten können sich für eine Ausbildung als Java-Developer, SAP Consultants oder Pega System-Architekten bewerben. Die dreimonatigen Bootcamps finden in Kooperation mit Unternehmen wie Capgemini oder SPS statt. Alumni der kostenlosen Programme haben nach Abschluss eine Jobgarantie bei einem Partnerunternehmen.

Am 01. März 2023 startet die Bewerbungsphase für die Frühsommer-Programme der Academic Work Academy mit Start ab 01. Juni. In diesem Sommer bietet Academic Work in Kollaboration mit Capgemini eine Ausbildung zu Pega System-Architekten, den Einstieg als SAP-Consultants bei STS oder eine Ausbildung zu Java-Developern. Insgesamt sind 30 Plätze verfügbar. Im Auswahlverfahren für die kostenfreien Bootcamps entscheiden vor allem Potenzial und Motivation. Die Trainings finden remote statt.

„Dass wir eine Jobgarantie anbieten, öffnet vielen Menschen die Tür zum Quereinstieg, die es sich ansonsten nicht leisten könnten, sagt Matthias Pflaumbaum, Head of Academy Business bei Academic Work. „Die hohe Quote an erfolgreichen Abschlüssen und die Zufriedenheit unserer Partner zeigen, dass wir im Auswahlverfahren und in der Ausbildung vieles richtig machen. Unsere Academic Work Academy ermöglicht den Teilnehmenden den Start in ein neues Leben. Wir sind stolz und es ist uns eine Freude, dass wir dieses Angebot machen können.“

Garantierter Berufseinstieg für Absolvierende mit hoher Erfolgsquote

Nach erfolgreichem Abschluss eines Bootcamps erhalten die Teilnehmenden ein garantiertes Einstiegsgehalt von 42.000 Euro in den ersten 12 Monaten und eine Jobgarantie bei einem der Partnerunternehmen von Academic Work. Erfahrungsgemäß steigt das Gehalt der Absolvierenden in der Folge schnell an. Die Programme finden im Accelerated-Learning-Verfahren statt und dauern 12 Wochen. Bei Umsetzung und Gestaltung greift Academic Work dabei auf die Expertise des Lern-Spezialisten Brights zurück.

Seit 2015 hat Academic Work mit diesem Konzept über 3.000 Menschen zum Quereinstieg in die IT verholfen. Mehr als 88 Prozent der Alumni arbeiten auch zwei Jahre nach Abschluss des Trainings noch bei den aufnehmenden Unternehmen. Die hohe Übernahmequote und zahlreiche Auszeichnungen bestätigen den Erfolg. So wurde kürzlich ein gemeinsames Projekt von Academic Work und den Stadtwerken München mit den HR Excellence Awards ausgezeichnet.

Academic Work vermittelt und rekrutiert Young Professionals, die noch im Studium sind oder am Anfang ihrer Karriere stehen. Das Unternehmen wurde 1998 in Schweden gegründet und hat seitdem über 160.000 Fachkräfte erfolgreich an Klienten vermittelt. In Deutschland hat Academic Work das erste Büro 2008 eröffnet und ist heute in München und Hamburg zu finden. Weitere Standorte sind Schweden, Finnland, Norwegen, Dänemark und die Schweiz. Academic Work ist Teil der AW Group und der größte schwedische Personalvermittler im öffentlichen Dienst. Erfahren Sie mehr unter: https://www.academicwork.de

