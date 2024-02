2K Beschichtung für JGS-Anlagen mit WHG-Zulassung zertifiziert vom DIBt.

Augsburg, Februar 2024 – die Firma Polysafe ist bekannt als Spezialist für säurebeständige Beschichtungs-Systeme und liefert DiBt Produkte nach WHG sowie komplette Dienstleistungen entsprechend §21 AWsV.

Wenn die Betonwände in den Fermentern oder im Gärrestelager nicht entsprechend geschützt werden, kommt es rasch zu Schäden am Mauerwerk. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung haben wir ein preiswertes Beschichtungssystem „Polysafe CC“, das den Beton effektiv und langfristig vor einem Angriff durch biogene Schwefelsäuren, Jauche, Gülle und Silage-Sickersäften schützt. Ganz gleich, ob es sich um einen Fermenter, Nachgärbehälter, ein Endlager oder Silo handelt. Die Zulassung beinhaltet auch die befahrbare Bodenfläche im Fahrsilo.

Ammoniak, Schwefelsäure und Methangas greifen die Strukturen extrem an und zerstören diese. Reparaturen und Ausfallzeiten sind die Folge. Um eine Biogas- und Siloanlage nachhaltig zu schützen, empfehlen wir unser geprüftes und zugelassenes CC-Beschichtungssystem, das folgende Anforderungen auf höchstem Niveau erfüllt:

-Höchste Dichtigkeit gegenüber wassergefährdenden Stoffen

-Elastische Rissüberbrückung bis 0,4 mm Zulassung Klasse A

-Beständigkeit gegen biogene Schwefelsäuren (KIWA-Prüfz.)

-Langjährige Haltbarkeit in nassen, als auch in trockenen Bereichen

-Hochabriebfest, mechanisch beanspruchbar und hitzebeständig.

-Untergrund in Verb. mit Grundier-Primer in 3 Lagen schnelltrocknend.

-Geringe CO2-Durchlässigkeit schnelle Fertigstellung an 1 Tag

-Kurze Überarbeitungszeiten einfache Applikation + Airless

-Brandverhalten gemäß DIN EN 13051-1: Klasse E

Die aktuellen bauaufsichtlichen Zulassungen erfüllen jede Anforderung des Gewässerschutzes AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) – die Produktion ist fremdüberwacht DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). Die Polysafe GmbH liefert gültige technische Merkblätter sowie alle notwendigen Sicherheitsdatenblätter zum Einbau und außerdem Verarbeitungsanweisungen wie sie der Zulassung zu entnehmen sind.

Grundierung, Mittel- bzw. Deckschichten entsprechen einem Feststoffanteil von 1,2 Kg/qm. Stellmittel und Abstreu wie zum Beispiel Quarzsande sind in diesen Angaben nicht berücksichtigt. Für die Ausführung aller notwendigen Arbeiten erhalten Handwerker eine fachgerechte Beratung und Bauaufsicht sowie gegebenenfalls eine Endabnahme mit Bestätigung.

Die Augsburger Firma Polysafe GmbH www.SILOinSILO.de ist seit vielen Jahren als Spezialist für säurebeständige Beschichtungssysteme bekannt. Mit der neuen 2K Beschichtung für JGS-Anlagen bietet das Unternehmen seinen Kunden eine weitere hochwertige und langlebige Lösung an, die dazu beitragen kann, die Leistung und Sicherheit ihrer Anlagen zu verbessern.

Polysafe wurde 1975 von Joachim Reith gegründet und hat sich durch qualitativ hochwertige Produkte und erstklassigen Service einen Namen in der Industrie gemacht. Das Unternehmen ist immerzu bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich ständig ändernden Anforderungen der Bauindustrie gerecht werden.

Kontakt

Polysafe Bautenschutztechnik GmbH

Joachim Reith

Raiffeisenstraße 2-4

86508 Rehling

+49 (0) 82 37 / 96 0 20

+49 (0) 82 37 / 96 02 30



https://polysafe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.