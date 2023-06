2bdifferent meldet weitere Teamverstärkung

Kevin Dürr ist neuer Projektmanager bei 2bdifferent

2bdifferent hat seine Leistungen im Projektmanagement verstärkt. Neuer Projektmanager bei den Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft ist Kevin Dürr. Er begleitet vor allem die Beratungsprozesse im Rahmen der ISO-Norm 20121. Zusammen mit Projektkoordinatorin Amelie Wegeler koordiniert er die verschiedenen Handlungsstränge und Aufgaben als Schnittstelle zu den Kunden.

Der personelle Ausbau war notwendig, weil 2bdifferent derzeit eine Vielzahl von ISO 20121 Prozessen betreut. Für den Herbst 2023 plant die Agentur aus Speyer eine weitere Personalverstärkung.

Neuzugang Kevin Dürr war zehn Jahre im Kontext verschiedener Kulturveranstaltungen tätig. Aufgrund seiner Tätigkeit als Regieassistent, Produktionsleiter oder Projektleiter für regionale Kulturprojekte kennt der 36-Jährige die Hintergründe namhafter Kulturinstitutionen und kennt den Nachholbedarf, aber auch um das Potential und den Innovationsgeist der Institutionen in Kunst und Kultur bei nachhaltigen Veranstaltungen.

Der neue Projektmanager von 2bdifferent hat Germanistik und Literaturvermittlung in Stuttgart und Bamberg studiert. Nach verschiedenen Stationen am Theater war er im Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar beschäftigt und verantwortete sowohl die Konferenz für Kunst- & Kulturschaffende der Region als auch das Literaturnetzwerk, aus dem unter anderem die Webseite metropolpoesie.de hervorging. Seit Anfang 2023 ist Kevin Dürr Vorsitzender des Literaturvereins „Die Räuber 77“ – Literarisches Zentrum Rhein-Neckar e. V. und gehört zum Kollektiv „Junge Literatur Mannheim“, in dessen Schreibwerkstatt er sich gerne mit eigenen und fremden Texten auseinandersetzt. Eine besondere Vorliebe hat er für nautische Literatur und Wortakrobatik.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

Gießhübelstraße 3

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de