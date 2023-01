2bdifferent kuratiert Sustain-Forum auf der BOE 2023

Kreislaufwirtschaft rückt in den Fokus

Das Thema Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft rückt beim Sustain-Forum am ersten Tag der Fachmesse BOE International in den Fokus. Die inhaltliche Verantwortung hat 2bdifferent übernommen – die führende Agentur für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft. Die BOE International findet am 11. und 12. Januar 2023 in der Messe Dortmund statt.

Die Nachhaltigkeits-Spezialisten aus Speyer bieten am 11. Januar 2023 von 11.00 bis 16.00 Uhr im Rahmen ihres Sustain Forum auf der „Let‘s Talk Stage“ in Halle 4 E.32 viele spannende und aktuelle Talks und Diskussionen. Anhand von Best Practice Cases können die Teilnehmer erleben, was alles rund um dieses Thema möglich ist, und wo sie selbst etwas verändern können.

Mit dabei sind unter anderem die Referent:innen Rebecca Freitag (SDG-Expertin, Global Impact Alliance), Clemens Arnold (Geschäftsführer 2bdifferent), Dr. Christoph Soukup (Steinbeiss Beratungszentrum Circular Economy und Partner bei 2bdifferent), Johannes Hölzel (Finizio), Sarah Lüngen (The Changency) und Kyra Reiter (Sustainable Berlin), Anna Wohlert-Boortz (Stadt Wolfenbüttel), Thomas Pollak (in.Stuttgart) und Florian Himmelstein (GUTCert). Moderiert wird das Programm von Dr. Mike Seidensticker.

Zum Auftakt fokussiert das „Sustain-Forum“ das Thema „Kreislaufwirtschaft – Messen und Events ohne Müll“. Betrachtet werden Notwendigkeiten, Herausforderungen und Chancen vor dem Hintergrund, dass die Schnelllebigkeit, der Kostendruck und der hohe Einsatz von technischen und biologischen Ressourcen in der Veranstaltungsbranche immer noch auf der Tagesordnung sind. Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit kann hier die Kreislaufwirtschaft sein. In das Thema führt Dr. Christoph Soukup ein. Der Talk mit Johannes Hölzel und Sarah Lüngen schließt sich direkt an.

Unter dem Motto „From Waste to Ressource“ talken Fabian Höffner (Trash Galore) und Paolo-Daniele Murgia (Partner bei 2bdifferent) im Kontext „Kreislaufwirtschaft – Messen und Events ohne Müll“. Ebenso thematisiert wird „Nachhaltiges Destinationsmanagement“, „Digitale Events meets Nachhaltigkeit“ sowie die „Eventspezifische CO2-Bilanzierung“. Weitere Themen sind die „Nachhaltige Entwicklung und politische Zielsetzungen“ mit einem Impuls von Rebecca Freitag zum Thema „Innovation mit Sinn – so wird Nachhaltigkeit zum Geschäftsmodell“.

Jürgen May, Geschäftsführer und Gründer von 2bdifferent, führt in das Thema „Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement nach ISO 20121“ ein. Integriert ist ein Panel, an dem Claudia Loewe (Deutscher Filmpreis), Yulia Felker (GUTCert), Carolin Oala (GUTCert) und Volker Doberstein (Enjoy Jazz Festival) teilnehmen.

Eine Einführung in das Konvoi Konzept und die beschlossene Kooperation mit den Verbänden fwd: und IFES gibt Clemens Arnold, Geschäftsführer von 2bdifferent. Hinter dem Begriff „Konvoi“ verbirgt sich die Methodik, Verbandsmitglieder zu Projektgruppen zusammenzuschließen, um die Einführung in einen betrieblichen Nachhaltigkeitsprozess in gemeinsamen Workshops zu erarbeiten. Im abschließenden Panel wird das Konzept von Uta Goretzky (IFES), Jörg Zeißig (fwd:), Daniela Wintzer (Wintzer Connexion) und Juliane Jähnke (agendum) diskutiert.

Weiterführende Informationen zu dem Programm des Sustain-Forums auf der BOE Messe gibt es unter: www.boe-international.de/lets-talk-stage

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

Gießhübelstraße 3

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de