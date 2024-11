222 – zweihundertzweiundzwanzig – Bücher in 32 – zweiunddreißig – Jahren

Bestseller-Autor Sven-David Müller bringt mit „Das Power Programm“ seinen 222sten Buchtitel heraus

Vor wenigen Tagen erschien der Ratgeber „Das Power-Programm – So bringen Sie mehr Energie in Ihr Leben“ von Sven-David Müller, Gabriela Zingerle und Almut Müller im Aachener Mainz Verlag. Mit diesem Werk legt der Ernährungs- und Gesundheitswissenschaftler sein 222stes Buch in 32 Jahren vor. Die Deutsche Nationalbibliothek weist aus, dass die Bücher von Sven-David Müller in vierzehn Sprachen erschienen sind. Zu seinen Bestsellern gehören die Bücher „Diabetes Ampel“, „Gicht Ampel“, „Zimt gegen Zucker“, „Die 50 besten Kalorienkiller“ und „Ernährungsratgeber Gicht“. Mit einer verkauften Gesamtauflage von fast acht Millionen Büchern und digitale Medien gehört Sven-David Müller zu den erfolgreichsten Ratgeber-Autoren im Bereich Diätetik und Gesundheitsförderung im Deutschsprachigen Raum. Sein Publikationsverzeichnis im wissenschaftlichen Bereich umfasst 246 Publikationen insbesondere in deutschsprachigen Fachzeitschriften. Neben Ratgebern ist Sven-David Müller auch Autor verschiedener Fachbücher für die Berufsgruppe der Diätassistenten und Ernährungswissenschaftler.

Nach Ausbildung zum staatlich geprüften Diätassistenten hat Sven-David Müller die Weiterbildung zum Diabetesberater der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) absolviert, hat im Anschluss angewandte Ernährungsmedizin studiert und ist Master of Science. Sven-David Müller promovierte zum PhDr. im Bereich Public Health. Der Wissenschaftler hat seit vierzehn Jahren Lehraufträge für Ernährung bei Erkrankungen, Wissenschaftskommunikation im Gesundheitswesen, Public Health und Public Health Nutrition, Unternehmerisches Handeln im Gesundheitswesen, Versorgungsforschung sowie Epidemiologie an drei Universitäten (Donau Universität, Fresenius Hochschule und Hochschule für Gesundheit) mit den Standorten Krems, Österreich sowie Köln, Gera und Idstein in Deutschland.

Für seine Verdienste um die Ernährungsaufklärung insbesondere im Bereich Diabetes mellitus verlieh ihm der damalige Bundespräsident Horst Köhler das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Weiters erhielt er das Große Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft der Österreichischen Albert Schweitzer Gesellschaft. Sven-David Müller engagiert sich ehrenamtlich seit der Gründung als Vorsitzender des Deutschen Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik und ist stellvertretender Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Kultur im Lindenhof Braunschweig – Lindenhof. Sven-David Müller ist 55 Jahre alt, geschieden, Vater eines Sohnes, arbeitet in Braunschweig und lebt in Salzgitter-Lebenstedt. Unter www.svendavidmueller.de gibt es weitere Informationen.

Das im Jahr 2006 in Köln gegründete Deutsche Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Diätetik ist das Netzwerk und Sprachrohr für alle Berufsgruppen, die in der wissenschaftlich fundierten Gesundheitsförderung tätig sind sowie alle an Gesundheit interessierten, die von dem Bündeln von Informationen und Aktionen profitieren möchten. Die medizinische Fachgesellschaft ist als gemeinnützig anerkannt und in das Vereinsregister eingetragen.

