2022 Leawo-Gold-Herbst ist jetzt live und bietet Gratis-Angebot und bis zu 70% Preisnachlass

Photo Enlarger Kostenlos Gewinnen und bis zu 70% Sparen

Zusammenfassung: Leawo Software startet die Goldene Herbst-Promotion 2022 und verschenkt ein kostenloses Produkt namens Photo Enlarger zum Vergrößern der Bildauflösung. Außerdem gibt es bis zu 70 % Rabatt auf das All-in-1-Bundle, mit dem man verschiedene Videoverarbeitungsaufgaben bewältigen kann.

Shenzhen, Guangdong 05. September 2022 – Leawo Software ist der führende Anbieter von Multimedia-Lösungen zum Herunterladen/Konvertieren von Videos, Kopieren/Rippen von 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD, Brennen von Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD, Entfernen von Cinavia von Blu-ray, Downgrade von 4K/UHD Blu-ray-Laufwerk-Firmware usw. Vor dem September, Leawo ist alles bereit, goldenen Herbst Giveaway & Angebote zu starten, ein Giveaway und Gutscheine zu verteilen, und diese konzessionierten Verkauf wird einen ganzen Monat dauern.

1. Was ist das kostenlose Angebot in dieser Werbeaktion?

Leawo Photo Enlarger ist ein vielseitiger AI-Bildvergrößerer, mit dem man Bilder für jeden Zweck in höherer Qualität verbessern kann. Hier sind die detaillierten Schritte, um dieses zeitlich begrenzte Gratis-Tool zu erhalten und zu aktivieren:

1) Auf der Seite mit den Gratisangeboten das entsprechende Computersystem auswählen.

2) Die Felder mit den erforderlichen Informationen ausfüllen

3) Auf die grüne Schaltfläche „Jetzt Erhalten“ klicken und nach einer Weile den erhaltenen Registrierungscode in der E-Mail-Box überprüfen

4) Photo Enlarger starten und den Aktivierungscode in das Feld im Registrierungsfenster eingeben.

2. 70% Rabatt für Leawo All-in-1 Bundle

Im September ist das Leawo All-in-1 Bundle zum niedrigsten Preis erhältlich und die Leute können bis zu EUR391.8 auf einmal sparen, wenn sie dieses Toolkit jetzt nehmen. Dieses Bundle ist im regulären Verkauf zum Preis von EUR559.68 zu haben, aber jetzt kostet es nur EUR167.88.

Das All-in-1 Bundle besteht aus Prof. Media 11 + Prof. DRM + PhotoIns + iTransfer + Music Recorder + Tunes Cleaner + UHD Drive Tool + CleverGet Video Downloader.

Prof. Media: Leawo Prof. Media wurde entwickelt, um Videos zu konvertieren und herunterzuladen, 4K Blu-ray/Blu-ray/DVD-Filme zu konvertieren und zu kopieren, Cinavia von Blu-ray zu entfernen, Videos/Fotos auf Blu-ray/DVD zu brennen, Online-Videos und Live-Streams herunterzuladen, usw. Leawo Prof. Media hilft bei der Konvertierung von 4K/3D/regulären Blu-ray/DVD/ISO-Dateien in Video/Audio in mehr als 180 Formaten, einschließlich verlustfreiem MP4, verlustfreiem MKV, AVI, FLV, WMV, MOV, M4V, F4V, MP3, AAC, usw.

Prof. DRM: Ein fortschrittliches Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes, Konvertieren von iTunes-Musik/Video/Hörbüchern und Amazon Audible-Hörbüchern, Herunterladen und Konvertieren von Spotify-Songs in DRM-freie Dateien.

PhotoIns: Leawo PhotoIns ist ein vielseitiger Fotoeditor, der aus 3 Modulen besteht, darunter AI Photo Enhancer, Photo BG Remover und Photo Enlarger. Es hilft dabei, die Fotoqualität automatisch zu verbessern, den Fotohintergrund zu entfernen und das Foto um bis zu 40x zu vergrößern.

Music Recorder: Diese Anwendung ermöglicht die Aufnahme von Computer-Audio, Online-Audio oder sogar externem Audio vom Mikrofon, um es als MP3/WAV-Datei zu speichern.

Tunes Cleaner: Als professionelles iTunes-Säuberungsprogramm kann diese iTunes-Säuberungssoftware als iTunes-Duplikat-Entferner fungieren, um doppelte Lieder in iTunes oder Musikordnern zu erkennen und zu löschen.

UHD Drive Tool: Mit dem Leawo UHD Drive Tool kann man die UHD-unfreundliche Firmware auf dem Blu-ray-Laufwerk auf eine kompatible Version für das Rippen, Kopieren oder Abspielen von 4K UHD Blu-ray mit bestimmten Programmen wie Leawo Blu-ray Ripper, Leawo Blu-ray Copy und Leawo Blu-ray Player herunterstufen.

CleverGet Video Downloader: CleverGet Video Downloader ist in der Lage, Videos/Live-Streams/Fernsehsendungen/Filme von den meisten Video-Hosting-Websites zu erfassen und sie als MKV/MP4-Dateien mit Originalqualität zu speichern.

iTransfer: Leawo iTransfer bietet perfekte Lösungen für iPhone-, iPad- und iPod-Übertragungsprobleme. Es kann für die Übertragung von vielen Arten von Dateien zwischen iOS-Geräten, iTunes und PCs verwendet werden.

Mehr Informationen über diese Aktion bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

Kontakt

Leawo Software GmbH

Steven Zhang

Yungu Innovation Industrial Park Phase I 1183

518057 Shenzhen

+86-755-86349501

+86-755-26738705

support@leawo.de

http://www.leawo.de

