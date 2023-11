20 Jahre PFALZSOLAR: Eine strahlende Reise durch Vergangenheit und Zukunft im Palazzo Mannheim

Ludwigshafen am Rhein, 8. November 2023 – Anlässlich des 20-jährigen Bestehens feierte der Photovoltaikanbieter PFALZSOLAR im eindrucksvollen Ambiente des Palazzo Mannheims. Unter dem Motto „20 Jahre PFALZSOLAR – Ein guter Grund zu feiern!“ lud das Unternehmen Partner, Mitarbeitende und Wegbegleiter zu einer festlichen Reise durch seine Geschichte und Zukunft ein.

Die Feier bot den Gästen eine eindrucksvolle Show im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums des Palazzo Mannheim. Für Unterhaltung sorgten atemberaubende Akrobatik-Szenen, glamouröse Tanzeinlagen in aufwendigen Kostümen und das glanzvolle Ambiente des neu gestalteten Spiegelpalasts gepaart mit kulinarischen Meisterwerken des renommierten 3-Sterne-Chefkochs Harald Wohlfahrt. Eine weitere Attraktion des Abends war das „Graphic Recording“, das in Form eines Wimmelbilds die Geschichten und Emotionen des PFALZSOLAR Teams und seiner Wegbegleiter der letzten 20 Jahre einfing. Dieses Kunstwerk diente als Gesprächsstoff und erweckte große Freude und Nostalgie unter den geladenen Gästen.

Rolf Lulei, Geschäftsführer der PFALZSOLAR GmbH, eröffnete die Veranstaltung mit einer bewegenden Rede, die das Wachstum des Unternehmens und insbesondere den leidenschaftlichen Einsatz der Mitarbeiter/innen in den vergangenen zwei Jahrzehnten würdigte. Die rasante Entwicklung vom Start-up hin zum internationalen Erfolg als Projektentwickler, EPC- und O&M- Dienstleister verglich er mit unterschiedlichen Lebensabschnitten: „Bei einem 20. Geburtstag einer Firma spricht man nicht mehr von einem Start-Up oder gar einer kleinen Bude. Nein, die PFALZSOLAR gehört zu den Erwachsenen der PV-Branche. Denn nur wenige können mit Stolz auf einen zwanzigjährigen erfolgreichen Weg zurückblicken.“

Ebenso würdigte er das gesamte Team sowie Dienstleister, Kunden und Mitstreiter, die das Unternehmen auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben:

„Dieses Event ist der gebührende Rahmen, die außerordentlichen Leistungen des PFALZSOLAR-Teams zu feiern. Im Namen des Unternehmens darf ich Danke sagen, an ein bemerkenswertes Team, aber auch an unsere starken Dienstleister, Kunden und Mitstreiter, die mit uns den gemeinsamen Weg gegangen sind und weiter gehen werden. Unser Motto „We Love Solar“ ist heute und in unserer zwanzigjährigen Geschichte mehr als spürbar.“

Die Jubiläumsfeier von PFALZSOLAR markierte nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens, sondern unterstrich auch die Bedeutung von Partnerschaften und Gemeinschaft. Das Event bot einen Rückblick auf erfolgreiche 20 Jahre und einen Ausblick auf eine weiterhin leuchtende Zukunft in der Welt der erneuerbaren Energien.

WE LOVE SOLAR lautet der Leitspruch von PFALZSOLAR. Das Unternehmen steigert durch die Nutzung der Sonnenenergie nachhaltig die Lebensqualität der Menschen und den Zukunftswert ihrer Lebensträume. Seit 2003 entwickelt, baut und betreibt PFALZSOLAR dafür Photovoltaik-Kraftwerke jeder Größenordnung für nationale und internationale Geschäftskunden, Investoren und Partner sowie für Privatkunden.

PFALZSOLAR hat Solarparks und PV-Anlagen mit mehr als 660 MW installierter Leistung realisiert und über 27 Megawatt im Eigenbestand. Zudem überwacht, betreibt und wartet das Unternehmen ein Anlagen-Portfolio von rund 540 Megawatt. Die Projekte überspannen zahlreiche Länder, z.B. Deutschland, die Niederlande, Griechenland, Großbritannien, Luxemburg, Österreich, Spanien und USA. In 2022 erwirtschaftete PFALZSOLAR mit knapp 150 Solar-Experten einen Umsatz von knapp 63 Millionen Euro.

Als Teil der Pfalzwerke-Gruppe hat PFALZSOLAR einen verlässlichen und starken Energie-Partner mit mehr als 110 Jahren Erfahrung im Rücken. Die Pfalzwerke-Gruppe ist mit rund 1.500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 1,7 Milliarden Euro eine wichtige Akteurin der Energiewende, Anbieter zukunftsweisender Versorgungskonzepte aus Kraft-, Wärme-Kopplungs-, Windkraft- oder PV-Anlagen sowie Treiber innovativer Themen wie Elektromobilität, IoT oder Wasserstoff.

Kontakt

PFALZSOLAR GmbH

Patric Alvarez-Cruz

Franz-Zang-Straße 2

67059 Ludwigshafen

+49 (0) 621 4054 5047



http://www.pfalzsolar.de

Bildquelle: © Markus Mielek / PFALZSOLAR GmbH