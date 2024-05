20 Jahre Erfahrung: Marcus Kitzmanns Anlagestrategie

Erfolgreicher Investor betont die Wichtigkeit fundierter Analysen und Sicherheitsmargen bei der Aktienauswahl

Der deutsche Investor Marcus Kitzmann sprach kürzlich im Interview mit Andreas Riaz vom Investment-Blog „Renditelift“ über seine innovative Anlagestrategie, die GROWTH Investing. Diese Strategie konzentriert sich auf Unternehmen mit einer soliden Vergangenheit und guten Zukunftsaussichten.

Kitzmann betont die Wichtigkeit einer Sicherheitsmarge und einer fundierten Analyse von Geschäftszahlen, um die Risiken bei der Aktienauswahl zu minimieren. „Investoren stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wie der Volatilität der Märkte und der Fülle an verfügbaren Informationen. Es ist entscheidend, sich auf wesentliche Daten zu konzentrieren“, erklärt Kitzmann.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Asset-Management hat Kitzmann eine Strategie entwickelt, die Elemente des Value-Investing integriert und auf Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung setzt, die stabile Wachstumsprognosen haben. „Die größten Chancen sehe ich bei Unternehmen, die nicht nur in Zukunft viel Potenzial zeigen, sondern auch schon in der Vergangenheit ihre Ergebnisse stetig verbessert haben“, fügt er hinzu.

Ein zentrales Merkmal seiner Strategie ist der Fokus auf eine Sicherheitsmarge, um Investoren vor übermäßigen Risiken zu schützen. Darüber hinaus konzentriert sich Kitzmann bei seiner Risikoanalyse auf sechs wesentliche Kennzahlen: Gewinn je Aktie, Umsatz, operativer Cashflow, freier Cashflow, operative Marge und Verwässerung durch Aktienausgabe. Diese Kennzahlen helfen, die Qualität und Stabilität eines Unternehmens zu bewerten.

Kitzmanns Methode hat sich als erfolgreich erwiesen, indem sie regelmäßig die großen Leitindizes wie DAX, S&P 500 und MSCI World übertrifft. „Die Methode ist so einfach, dass sie auch für Einsteiger umsetzbar ist“, betont Kitzmann und lädt Interessierte zu seinen kostenlosen Webinaren ein, in denen er die Grundlagen seiner Strategie vermittelt.

Marcus Kitzmann richtet sich an aktive Investoren, die bereit sind, Zeit in die gezielte Auswahl und Analyse von Aktien zu investieren, und bietet ihnen eine bewährte Methode, um ihre Anlageziele zu erreichen.

Mehr zu Marcus Kitzmann und seiner GROWT-Investing-Strategie finden Sie auf der Website von Renditelift:

www.renditelift.de/kitzmann-so-habe-ich-den-msci-world-um-20-geschlagen

Renditelift beleuchtet die Bedeutung und Geschichte der verschiedenen Börsen und Indizes weltweit, von der New York Stock Exchange über den DAX bis hin zu aufstrebenden Märkten in Asien und Südamerika. Wir tauchen tief in die Finanzmarkttheorie ein und erklären komplexe Konzepte wie Marktvolatilität, Risikomanagement und Anlagestrategien auf verständliche Weise. Darüber hinaus bieten wir spannende Biographien der größten Ökonomen und Investoren aller Zeiten, wie William Sharpe, Werner Erhard oder Merton Miller, die die Finanzwelt nachhaltig geprägt haben. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Leistungen der bekanntesten Börsenblogger und ihre Strategien, die ihnen den Ruf als einflussreiche Stimmen in der Investmentgemeinschaft eingebracht haben. Durch ihre Analysen und Einblicke können auch Sie von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren. Bleiben Sie informiert, erweitern Sie Ihr Wissen und werden Sie ein kluger Investor mit uns. Tauchen Sie ein in die Welt der Börsen und Finanzmärkte, entdecken Sie die Geschichten hinter den Zahlen und lassen Sie sich von den Erfolgen der Großen inspirieren.

Kontakt

Renditelift

Andreas Riaz

Hauptstraße 61

8010 Graz

0316 918141



https://renditelift.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.