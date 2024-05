2. EUROPÄISCHER HALAL-KONGRESS IN SARAJEVO

17. Mai 2024 – Sarajevo, Bosnien und Herzegowina – Die Agentur für Halal-Qualitätszertifizierung gibt in Zusammenarbeit mit renommierten Partnern stolz die Organisation des 2. Europäischen Halal-Kongresses bekannt. Diese prestigeträchtige Veranstaltung findet am 28. und 29. Mai 2024 im Hills Hotel in Sarajevo statt.

Der Europäische Halal-Kongress ist ein wichtiges Treffen für die Akteure des europäischen Halal-Sektors und zielt darauf ab, globale Experten zusammenzubringen, um Wissen über Best Practices bei der Bereitstellung von Halal-Produkten und -Dienstleistungen auszutauschen. Die Veranstaltung wird mit Unterstützung von Halal Control GmbH aus Deutschland, der Fakultät für Islamische Studien der Universität Sarajevo, der Fakultät für Technologie der Universität Tuzla, der Vereinigung für Ernährung und Diätetik „Food for Health“ und dem Institut für Standards und Metrologie der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (SMIIC/OIC) organisiert und verspricht bedeutende wissenschaftliche und soziale Auswirkungen.

Der Kongress, ursprünglich bekannt als „Congress of Halal Quality“, wurde während der Eröffnungssitzung seines Organisationskomitees umbenannt, um seinen europäischen Umfang besser widerzuspiegeln. Die Veranstaltung wird eine Vielzahl von wissenschaftlichen, professionellen und praktischen Fortschritten im Halal-Sektor hervorheben, einschließlich Innovationen in Produktion, Verarbeitung, Qualitätsstandardisierung und Best Practices für ethische Produkte und Dienstleistungen. Ein zentrales Ziel des Europäischen Halal-Kongresses ist es, Europa mit dem globalen Halal-Sektor und der Wertschöpfungskette zu verbinden und größere Integration und Zusammenarbeit zu fördern.

Die Teilnehmer können die Veröffentlichung des Abstract- und Paper Bandes sowie die dritte Ausgabe des Journals für Halal-Qualität und Zertifizierung erwarten, einer wissenschaftlich-professionellen Zeitschrift, die der Halal-Industrie gewidmet ist. Diese Publikationen erhöhen den Wert des Kongresses, indem sie wichtiges Wissen und Erfahrungen im Zusammenhang mit Halal-Qualität und industriellen Praktiken verbreiten und die Entwicklung von Halal-Qualitätsstandards sowohl im Inland als auch international fördern.

Die Organisation des Kongresses wird großzügig unterstützt von der BBI Banka Sarajevo (Goldsponsor), Perutnina Ptuj BH doo Breza, Superior Foods doo id, Restaurant „Stara čarija“ Bar und der FINRA Universität Tuzla. Die Medienpartnerschaft wird vom Medienzentrum der Islamischen Gemeinschaft in BiH und „WASABIH“, der ersten professionellen Community-Plattform für die Halal-Industrie, bereitgestellt.

Wir freuen uns darauf, Experten und Fachleute der globalen Halal-Industrie zu dieser bedeutenden Veranstaltung in Sarajevo willkommen zu heißen.

Pressekontakt:

Nermin Hazic (Herr)

E-Mail: agency@halal.ba / congress@halal.ba

Mobil: 00387 61 780 982

Agency for Halal Quality Certification

Turalibegova 73,

75000 Tuzla,

Bosnien und Herzegowina

Telefon: +387 35 258 427

E-Mail: congress@halal.ba

Agentur für Halal-Qualitätszertifizierung

Firmenkontakt

Agency for Halal Quality Certification

Nermin Hazic

Turalibegova 73

75000 Tuzla

+387 35 258 427



https://congress.halal.ba/

Pressekontakt

agency@halal.ba

Nermin Hazic

Turalibegova 73

75000 Tuzla

+387 35 258 427



https://congress.halal.ba/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.