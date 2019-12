1A Relations mit erweiterter Geschäftsführung und neuem Firmensitz

Dagmar Tillich-Schmidt ergänzt technisch-prozessorientierten Bereich um die Komponenten Kommunikation, Strategie und Zusammenarbeit

Korb. Die 1A Relations GmbH hat aufgrund ihres kontinuierlichen Wachstums und veränderten Leistungsspektrums ihre Geschäftsführung erweitert. Seit Dezember 2019 ist Dagmar Tillich-Schmidt neue Geschäftsführerin für den operativen und Personal-Bereich. Außerdem hat 1A Relations seinen Unternehmenssitz von Ebersbach an der Fils nach Korb bei Stuttgart verlegt. Das Unternehmen agiert seit dem 1. Dezember von der Waiblinger Straße 22 in Korb aus, wo mit Blick auf die Korber Weinberge genügend Platz für fünf feste und fünf freie Mitarbeiter, Kreativität, gute Ideen und solide Projektplanung herrscht.

In den vergangenen sechs Jahren konzentrierte sich 1A Relations auf die Bereiche Software-Auswahl, Projektmanagement, Kundenwert-Analysen und CRM-Strategien. Seit Anfang des Jahres ist mit Eintritt von Dagmar Tillich-Schmidt das Spektrum um wichtige Elemente erweitert worden. Dazu zählen Software-Nutzung sowie der Strategie-, Projektmanagement- und Schulungs-/Coachingbereich.

Dagmar Tillich-Schmidt ist als International Business Coach IHK mit den Schwerpunkten „Teamentwicklung, Veränderungsprozesse, Kommunikation und Visionsentwicklung“ tätig. Zuletzt hatte sie beim Studienkreis Bochum 15 Jahre Vertriebserfahrung mit Führungsverantwortung gesammelt. Dagmar Tillich-Schmidt sagt: „Ich freue mich, dem gesamten Team der 1A Relations mit meinen Erfahrungen aus dem beratungsintensiven Vertrieb und als strategisch denkender Führungskraft neue Perspektiven zu eröffnen“ und fügt hinzu: „In Kundenprojekten erweitere ich den technischen und prozessorientierten Bereich um die Komponenten Kommunikation, Strategie und Zusammenarbeit. Die Kombination aus Kopf (technisch-prozessorientiert) und Bauch (kommunikativ-menschlich) ist unser besonderer USP und entspricht unserer neuen Beratungsphilosophie.“

Georg Blum, der weiterhin Geschäftsführer von 1A Relations ist, erläutert: „Mir war wichtig, dass wir uns aus der reinen Software-Auswahl-Ecke herausentwickeln. Zu oft erlebten wir, dass Unternehmen Software passend ausgewählt und implementiert haben. Der erwartete Nutzen ist jedoch nur selten eingetreten. Die Software wurde als Heilmittel und nicht als Werkzeug betrachtet. Daher sind die Fähigkeiten von Dagmar Tillich-Schmidt wichtig. Mit ihr können wir beide Facetten perfekt abdecken und erhalten so einen USP im Markt.“ 1A Relations bietet emotionale und rationale Projektkompetenzen und ist in der Lage, jede Projektphase um strategische Kommunikation sowie Mitarbeiter-Führung und -Motivation anzureichern. Durch den Einsatz ihres einzigartigen Schulungskonzepts (aktuell in der Test-Phase) heben die Experten der 1A Relations die Software-Einführung und -Nutzung auf ein erfolgreiches Level. „Erst diese Investition in die Mitarbeiter sorgt dafür, dass sich die Investitionen in Lizenzen und Anpassungsprogrammierung tatsächlich auszahlen“, sagen übereinstimmend Dagmar Tillich-Schmidt und Georg Blum.

Über die 1A Relations GmbH:

Die 1A Relations GmbH ist seit mehr als 15 Jahren eine 100 % herstellerneutrale Technologie-Beratung und zählt inzwischen zu den erfahrensten auf dem Markt. Sie berät mit einem Team von zwölf Beratern und Mitarbeitern bei der kundenorientierten Unternehmensentwicklung, Software-Strategie und Prozesseffizienz. Der USP: Die Kunden profitieren von einer langjährigen Software- und Technologie-Expertise sowie von mehr als 150 Jahren CRM-Kompetenz aller Berater. Geschäftsführer sind Dagmar Tillich-Schmidt und Georg Blum. Dagmar Tillich-Schmidt erweitert die Kompetenzen des Teams als International Business Coach im Strategie-, Projektmanagement- und Schulungs-/Coachingbereich. Georg Blum ist seit 2003 Vorstandsmitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband e. V., Vorsitzender des Councils CRM und Dozent an verschiedenen Hochschulen.

Weitere Informationen: www.1A-Relations.com, www.RELATIONSHIP-Magazin.de, www.CRM-Tech.World

