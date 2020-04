185 Wohnungen: Baugenehmigung für Leipziger Quartier Prager-RiebEck erteilt

Startschuss für die Bauarbeiten eines modernen Leipziger Mixed-Use-Neubaus der AOC Immobilien AG: „Wir freuen uns sehr über die Erteilung der Baugenehmigung für unser Quartier Prager-RiebEck, das neue Wohn-, Gewerbe- und Büroflächen für die florierende Messestadt bereitstellen wird“, sagt Andrea Meisel, Prokuristin und Leiterin Projektentwicklung bei der AOC Immobilien AG.

185 neue Wohnungen im Leipziger Quartier Prager-RiebEck

In dem Leipziger Stadtteil Reudnitz-Thonberg können nun zwischen Prager Straße, Riebeckstraße und Judith-Auer-Straße in zwei Gebäudekomplexen circa 17.500 Quadratmeter vermietbare Flächen entstehen. Davon entfallen knapp 13.000 Quadratmeter auf das Wohnungsangebot. Dieses wird aus einem urbanen Mix aus 185 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bestehen, für die ein Nutzungsmix aus sowohl temporärem Wohnen in kleinen Appartements als auch familienfreundlichem innerstädtischen Leben vorgesehen ist.

Spekulativer Büroneubau setzt Zeichen für Leipziger Büromarkt

Etwa 4.500 Quadratmeter entfallen auf den Bürotrakt mit einzelnen Handelsflächen im Erdgeschoss, der ohne Vorvermietungsquote gebaut wird. „Dieser außergewöhnliche Schritt unterstreicht unser nachhaltiges Vertrauen in den Leipziger Büromarkt, in dem moderne und vor allem große Flächen bei zahlreichen Unternehmen immer gefragter und nahezu nicht verfügbar sind“, erklärt AOC-Vorstand Till Schwerdtfeger.

Das über den ÖPNV hervorragend angebundene Quartier direkt gegenüber dem Technischen Rathaus soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 fertiggestellt sein und wird zusätzlich über eine Tiefgarage mit 145 Pkw-Stellplätzen verfügen. Die Magdeburger AOC Immobilien AG hat die Quartiersentwicklung Prager-RiebEck bereits als Forward Deal an den Investor SOKA-BAU, die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes, veräußert. Damit verkörpert das Projekt die zweite Kooperation zwischen der AOC Immobilien AG und dem Investor, der sich Ende 2019 das Leipziger AOC-Wohnprojekt „liv´in Reudnitz“ gesichert hatte.

Über die AOC Immobilien AG

Das Projektentwicklungsunternehmen hat sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von Wohn- und Gewerbeprojekten spezialisiert. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. Mit aktuell 30 Mitarbeitern in Magdeburg und eigenständigen Büros in Erfurt, Leipzig und Dresden werden wesentliche Eckpfeiler eines jeden Investments innerhalb der Unternehmensgruppe abgebildet. Gegründet im Jahr 2004 hat die AOC Immobilien AG bislang erfolgreich mehr als 450 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert. Mehr Informationen…