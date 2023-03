15 x in Folge als „Speaker & Trainer of the Year“ ausgezeichnet

Top-Kund:innen-Zufriedenheit über 15 Jahren über eine Vielfalt unterschiedlicher Vorträge & Trainings

Die Physikerin und Vortragsrednerin Monika Herbstrith-Lappe ist auch als Trainerin höchst erfolgreich. So wurde die Motivationstrainerin von der Österreichischen Konferenz und Seminar-Organisation imh zum 15. Mal in Folge als „Speaker & Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Das hat vor ihr noch niemand geschafft. Grundlage für diese Auszeichnung bilden die Bestnoten für Vortragsqualität von 3.000 Teilnehmenden.

In der Laudatio wurde einerseits das breite und tiefe Wissensspektrum der mehrfachen Autorin betont: von Mathematik und Physik über vielfältige psychologische Ausbildungen bis zur Neurowissenschaft. Andererseits wird ihre meisterliche Könnerschaft des Wechselspiels von Humor mit Ernsthaftigkeit gewürdigt.

Selbst in jungen Jahren workaholic kreist jetzt das vielfältige Themen-Repertoire von Monika Herbstrith-Lappe um gesunde Schaffenskraft versus krankmachenden Stress. Und das neurowissenschaftlich fundiert mit zahlreichen praxiserprobten einfachen, hochwirksamen Tools. „Zukunft braucht Zuversicht.“ ist sie überzeugt. Und dafür bietet die begeisterte Extrem-Taucherin ein ganzes Meer an Möglichkeiten.

Wie gut es der Keynote Speakerin gelingt, Menschen zu inspirieren und zu begeistern spiegelt sich auch in zahlreichen Rückmeldungen begeisterter Kund:innen wider. Besonders charakterisierend für ihre einprägsame Art der Wissensvermittlung. „Ihr Vortrag ist bewusstseinserweiternd.“, „Sie hat den Saal zum Lachen und zum Nachdenken gebracht.“ und „Schauen Sie in den mit Humor, Charme und Tiefgang vorgehaltenen Spiegel – es lohnt sich!“

Im Rahmen dieser Preisverleihung wurde auch der Großmeister der Pantomime und Pionier der Körpersprache Prof. Samy Molcho für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Jahrzehntelang hat Prof. Samy Molcho am Max Reinhardt Seminar, dem renommiertesten Schauspielinstitut im deutschsprachigen Raum, körperliches Gestalten unterrichtet. Monika Herbstrith-Lappe ist Gründungsvorständin des Club Max Reinhardt Seminars, dem Förderverein für die Schauspiel- und Regiestudierenden. Eine weitere Inspirationsquelle der ausgezeichneten Top-Trainerin und Keynote-Speakerin.

Raus aus dem Stress & rein in den Flow!

Mit Motivation und Humor gibt es mehr Möglichkeiten und damit Erfolgs-Chancen: Humorvolle Vorträge für Motivation

Zukunft braucht Zuversicht: Wir inspirieren und bestärken Menschen gemeinsam Sinnvolles zu schaffen

Lust auf das Meer der Möglichkeiten?

Ein Meer der Zuversicht für Sie!

Kontakt

Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH

Monika Herbstrith-Lappe

Liniengasse 33

1060 Wien

+4367684997888



https://vortrag-motivation-humor.de/

Bildquelle: Interfoto / imh