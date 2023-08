15 Jahre Inklusion und nachhaltige IT in Köln: Zur Geburtstagsfeier beschenkt AfB social & green IT seine Kunden

Vom 1. bis 15. August feiert die rheinische Niederlassung des Inklusionsunternehmens ihr Jubiläum mit Rabatten und Verlosungen

Ettlingen, 1. August 2023 – Ob Schüler, Studierende oder Sparfüchse: Wer in Köln auf der Suche nach einem günstigen Tablet, Notebook oder anderen IT-Geräten ist, kann jetzt deutlich sparen. Zum 15. Jubiläum des Shops in den Köln-Arkaden hat das gemeinnützige Unternehmen AfB social & green IT Geburtstagsgeschenke für seine Kundinnen und Kunden zusammengestellt. So gibt es in den ersten beiden August-Wochen u.a. 15 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte und ein Los-Gewinnspiel, bei dem jeder 15. Einkauf kostenlos ist. Außerdem wird unter allen Shop-Besuchern ein refurbished Notebook Dell Latitude 7490 verlost.

Denn ob Notebook, PC, Smartphone oder Monitor – alle IT-Geräte und Accessoires hat AfB selbst refurbished, d.h. nach Datenlöschung wieder gründlich aufbereitet, gereinigt und mit neuem Betriebssystem versehen. Das macht die IT-Geräte besonders nachhaltig, denn die Verlängerung ihrer Lebensdauer senkt den CO2-Ausstoß und spart im Vergleich zur Neuproduktion nachweislich Energie und Rohstoffe. Bei der Qualität gibt es dagegen keine Abstriche, da die hochwertigen Geräte zuvor nur wenige Jahre in einem der über 1.500 Partnerunternehmen genutzt wurden, mit denen AfB eng zusammenarbeitet. Dazu zählen u.a. RTL Deutschland und RheinEnergie. Wer noch mehr sparen möchte, findet auch spezielle Schnäppchen und B-Ware im Kölner Store.

AfB social & green IT engagiert sich für eine Kreislaufwirtschaft in der IT und setzt dabei konsequent auf Inklusion: Knapp die Hälfte der Mitarbeitenden sind Menschen mit Behinderung.

„Wir freuen uns ganz besonders über dieses Jubiläum! Kölner Kundinnen und Kunden sind die besten und unsere Mannschaft ist sowieso großartig. Alle zusammen tragen dazu bei, dass weniger Elektroschrott entsteht und die Arbeitswelt gerechter wird“, freuen sich Jenita Jung und Max Alterauge, die die Kölner AfB-Filiale leiten. „Gemeinsam machen wir IT nachhaltiger – und hier in Köln schon seit 15 Jahren. Das muss gefeiert werden.“

Der Store von AfB befindet sich in den Köln Arkaden in der Kalker Hauptstraße 55. Der Shop ist von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Geburtstagsaktionen gelten ausschließlich im Kölner Shop im Zeitraum vom 1. bis 15. August.

Im Pressebereich von AfB sind weitere Informationen sowie Bildmaterial abrufbar: https://www.afb-group.de/service/presse/

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 20 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB 650 Mitarbeitende, davon 50% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit ca. 1.600 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens 12 Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem dem IT Distri Award Refurbishing & Remarketing (2023), dem German SDG-Award (2022), dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2021) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.