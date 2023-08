13 % Rendite mit Deluxe-Bauprojekt Mitten in Salzburg!

Holen Sie sich 13 % Rendite p.a. mit Deluxe-Bauprojekt auf wertvollstem Grund und Boden von Österreich! Mitten in der Stadt Salzburg!

Projektierung i.d. Endphase: V.I.P. Penthouse-Wohnbauprojekt im Stadtteil Parsch in Salzburg!

1.700 m² parkähnlicher Baugrund in bester Wohnlage im begehrtesten Villenviertel der Stadt Salzburg. Darauf entstehen bis Anfang 2025 exzeptionell luxuriöse Wohnungen inklusive eines atemberaubenden Penthouses mit allen Annehmlichkeiten, die man sich von modernem Wohnen nur wünschen kann. Für Investoren bietet sich bei diesem Luxus-Wohnbauprojekt die einmalige Gelegenheit einer Beteiligung, bereits ab einer Summe von EUR 1.000,– und dennoch mit einer überdurchschnittlichen Verzinsung von 13 % (!) pro Jahr, über einen Zeitraum von 2 Jahren. Das Deluxe Bauprojekt, im Stadtteil Parsch, einem Villenviertel in der Festspielstadt Salzburg, hat bereits über 600 (!) Investoren. Direkte und sichere Beteiligung am Projekt ist über die Plattform dagobertinvest GmbH auch online möglich – FZW Bau – Emission GRANDEZZA Salzburg

Minutiöse Planung nach höchsten Standards, garantiert Exklusivität, aber auch hohe Rendite!

Mehr kann ein Investor kaum erwarten. Planung und Bau des luxuriösen Mehrfamilienhausprojektes mit 4 Wohneinheiten und zusätzlich einem exzeptionell und luxuriös gestalteten Penthouse. Mit einer Wohn-/Nutzfläche von 650 m² zzgl. große Terrassen- und Balkonflächen bietet das Projekt Grandezza viel Platz und Freiraum. Die Lage des parkähnlichen Grundstücks am Fuße des Gaisberges gelegen bietet Ruhe und Sonne pur den ganzen Tag. Der Bau erfolgt nach dem neuesten und qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Standard. Der Baustart wird im Herbst 2023 stattfinden die Fertigstellung wird das zweite Quartal 2025 garantiert.

13% Rendite bereits ab 500,- Euro Investition – jeder kann von Luxusimmobilien profitieren!

HIER KLICKEN FÜR MEHR INFORMATIONEN: FZW Bau – Emission GRANDEZZA Salzburg

Immobilieninvestitionen sind nicht nur etwas für institutionelle Anleger. Ab 500,– Euro kann jeder in das außergewöhnliche Wohnbauprojekt in Villenviertel in Salzburg/Parsch und damit in exklusivster Lage von Österreich investieren. Für reibungslose Planung und Bauarbeiten sorgt der erfahrene Projektentwickler FZW-Bau GmbH, der bereits langjährige Erfahrung im Luxussegment aufweist (Projekte in Kitzbühel, am Gardasee, am Wörthersee, etc.).

FZW Bau GmbH: „Bauen heißt Vertrauen!“

Eckdaten – Deluxe-Wohnbauprojekt Parsch/Salzburg:

– parkähnliches Grundstück mit 1.700 m² in bester Wohnlage von Salzburg

– Errichtung eines luxuriösen Mehrfamilienhauses

– Vier exklusive Wohnungen und ein Penthouse mit insgesamt 650 m² Wohn-/Nutzfläche

– 11 großzügige Tiefgaragenplätze

– qualitativ hochwertige und nachhaltige Bauweise

– Baubeginn Herbst 2023, bezugsfertig Anfang 2025

– moderne Architektur mit großen Glasflächen und großen Terrassen und Balkonen

– Bauantrag bereits genehmigt

– Verkauf nach dem Bauträgervertragsgesetz (BTVG)

Beteiligungsmöglichkeit – Deluxe-Wohnbauprojekt Parsch/Salzburg:

– Investition ab EUR 500,00

– attraktive Verzinsung von 13 % pro Jahr

– Finanzierungszeitraum von 2 Jahren

– Investition sofort online und sicher über dagobertinvest GmbH – Wien

HIER KLICKEN: FZW Bau – Emission GRANDEZZA Salzburg

Unser Familienunternehmen, die Fürstner | Zinkann | Wackenhut Bau GmbH, zeichnet sich durch Kompetenz und Verlässlichkeit aus. Mit Herz und Hirn akquirieren wir tolle Liegenschaften, projektieren sie und bauen nicht nur Häuser, sondern ein ZUHAUSE.

Unser Team arbeitet freundschaftlich kollegial in einem professionellen Familienverbund zusammen. Aufgaben sind professionell aufgeteilt, so dass wir wie ein top abgestimmtes Getriebe unsere Projekte realisieren. Durch eine enge Bindung zu unseren Kunden sind wir in der Lage jegliche Bedürfnisse zu verstehen und umzusetzen.

Kontakt

FZW Bau GmbH

Christoph Fürstner

Anton-Bruckner-Strasse 20

5020 Salzburg

+43 662 261717



http://www.fzw-bau.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.