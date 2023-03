12 Tipps für die Organisation eines neuen Lagers

Wie man ein Lager effizienter verwaltet

Die Gründung eines Unternehmens, das sich auf die Lagerhaltung stützt, kann schwierig sein, vor allem, wenn Sie noch nicht viel Erfahrung in der Lagerverwaltung haben. Wenn Sie Ihre Kunden schnell und effizient bedienen wollen, müssen Sie ein gutes Organisationssystem einrichten. Aber wie sollen Sie das schaffen, wenn Sie den Überblick über Tausende von Artikeln behalten, Dutzende von Mitarbeitern einstellen und ganze Systeme von Grund auf neu aufbauen müssen?

Organisation des Lagers – Tipps

Wie man ein neues Lagerhaus organisiert

Jedes Lager funktioniert ein wenig anders, und Sie haben die volle Kontrolle darüber, wie Sie Ihr Unternehmen führen wollen. Dennoch gibt es einige Standardtipps, die fast jeder Unternehmer anwenden kann, um sein Lager durch bessere Organisationspraktiken sauberer, sicherer und effizienter zu machen:

1. Erstellen Sie eine „Master“-Organisationsstruktur. Wo werden Sie die einzelnen Kategorien von Artikeln aufbewahren? Wie sollen diese Kategorien definiert werden? Je intuitiver dieses System ist, desto besser – aber noch wichtiger ist es, dieses System konsistent zu halten, damit Ihre Mitarbeiter immer wissen, wo sich die Dinge befinden.

2. Nutzen Sie den 3-D-Raum. Bei der Planung Ihres Lagers werden Sie natürlich an den horizontalen Raum denken, aber es ist auch wichtig, den vertikalen Raum zu nutzen. Wenn Sie Artikel stapeln und Ihren 3-D-Raum voll ausnutzen, wird weniger Platz verschwendet und Sie können mehr lagern.

3. Entfernen Sie regelmäßig Unordnung. Mit der Zeit sammelt sich in Lagern genauso viel Unordnung an wie in Wohnungen. Unbeaufsichtigte Geräte, weggeworfener Abfall und andere Gegenstände können den effizienten Betrieb Ihres Lagers behindern und Ihr Organisationssystem völlig durcheinander bringen. Machen Sie es sich zur Aufgabe, am Ende eines jeden Tages aufzuräumen.

4. Richtig packen. Das Einpacken von Gegenständen in die Lagerräume kann Ihre Effizienz in mehrfacher Hinsicht beeinträchtigen. Falsches“ Packen kann dazu führen, dass die Gegenstände mehr Platz beanspruchen und mehr Zeit der Mitarbeiter kosten. Versuchen Sie, dicht und einheitlich zu packen, egal wo Sie die Gegenstände lagern.

5. Beschriften Sie konsequent und lassen Sie die Etiketten draußen. Energy Electronics erklärt: „Wenn einige Artikel bei einer Inventurkontrolle nicht gescannt werden können, müssen sie gezählt und manuell in Ihr System aufgenommen werden. Im besten Fall kostet dies zusätzliche Zeit, aber Sie erhalten eine genaue Zählung. Im schlimmsten Fall wird der Artikel ohne Barcode überhaupt nicht gezählt. Das wirkt sich negativ auf Ihre Inventurergebnisse aus.“ Jeder Artikel in Ihrem Lager sollte deutlich mit einem scanbaren Barcode gekennzeichnet sein, und diese Etiketten sollten immer nach außen zeigen, damit sie leicht zu scannen sind.

6. Rotieren Sie die Positionen bei saisonaler Nachfrage. Auch wenn eine einheitliche Aufteilung des Lagers wichtig ist, kann es sinnvoll sein, die Positionen vorübergehend zu wechseln, um der saisonalen Nachfrage Rechnung zu tragen. Natürlich ist dies nicht in jedem Lager erforderlich.

7. Optimieren Sie die Laufzeiten. Ihre Organisationsstrukturen sollten die Gehzeiten der Mitarbeiter berücksichtigen. Gruppieren Sie Artikel und lagern Sie sie an leicht zugänglichen Stellen, um die Zeit zu verkürzen, die für die Einlagerung von Artikeln, die Entnahme von Bestellungen und die Durchführung von Zählungen benötigt wird.

8. Automatisieren Sie, was immer Sie können. Technologie kann die Effizienz und Betriebskapazität Ihres Lagers erheblich verbessern. Versuchen Sie, alles zu automatisieren, was Sie können, von der Bearbeitung von Rücksendungen bis zur Abwicklung von Lieferungen.

9. Bilden Sie Ihre Mitarbeiter gut aus. Ihr Organisationssystem ist nur so gut wie die Mitarbeiter, die für seine Pflege zuständig sind. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter gut schulen, werden sie die Regeln selbstbewusst befolgen, sich an Ihr Organisationssystem halten und sogar selbst neue Ideen einbringen, um die Effizienz der Organisation zu verbessern. Andernfalls werden Ihre Mitarbeiter bestenfalls inkonsequent sein – und möglicherweise auf unsichere Weise arbeiten.

10. Priorität für die Sicherheit der Mitarbeiter. Dementsprechend ist es für Ihr Unternehmen wichtig, die Sicherheit der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen. Achten Sie darauf, dass Ihre Mitarbeiter ordnungsgemäß in den Sicherheitsstandards geschult werden, dass erforderlichenfalls Warnhinweise angebracht werden und dass es einfach ist, potenziell riskante Tätigkeiten (wie das Klettern auf das oberste Regal) sicher auszuführen.

11. Verfolgen Sie alles. Zählen Sie die Artikel regelmäßig, mindestens ein paar Mal im Monat, und beobachten Sie die Bewegungen und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter. Je mehr Sie nachverfolgen, desto besser können Sie Fehler, organisatorische Schwächen und allgemeine Ineffizienzen aufdecken.

12. Seien Sie bereit und willens, sich anzupassen. Der einzige Weg, diese Schwächen zu überwinden und ein produktiveres, besser organisiertes Lager zu schaffen, ist die Anpassung. Seien Sie bereit und willens, Änderungen vorzunehmen, um den „ersten Entwurf“ Ihres Lagers zu verbessern.

Perfektionierung Ihres Lagers

Sie werden die Kunst der Lagerverwaltung nicht beim ersten Versuch beherrschen. Achten Sie auf Effizienzkennzahlen, holen Sie Feedback von Ihren Mitarbeitern ein und tauschen Sie sich mit anderen Lagerinhabern aus, um herauszufinden, was Sie falsch machen – und welche Schritte Sie unternehmen können, um Ihre Arbeit zu verbessern.

