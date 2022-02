10 Jahre intelligente Systemdiagnostik: Synostik feiert Jubiläum

IT-Dienstleister setzt auf Wachstum und erweitert Produktportfolio auf neue Branchenzweige

Oebisfelde, im Februar 2022 – Synostik, IT-Dienstleister aus Oebisfelde, feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Gegründet im Jahr 2012 als Ingenieurbüro hat sich das Unternehmen unter Geschäftsführer Heino Brose zu einem branchenübergreifenden und europaweiten Experten für technische Systemdiagnostik entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im letzten Jahr expandierte das Unternehmen weiter und errichtete ein neues Testzentrum für Systemdiagnostik am Standort in Oebisfelde. Mit der Eröffnung zahlreicher deutschlandweiter Geschäftsstellen und diversen Branchenerweiterungen unter anderem auf die Segmente Robotik, Health und IT-Security sieht der Geschäftsführer der Zukunft positiv entgegen. „Wir planen die Eröffnung weiterer Räumlichkeiten für Schulungen und Seminare, um Kunden und Partnern die Wichtigkeit von technischer Systemdiagnostik als geheimen Treiber der Industrie 4.0 näherzubringen“, so Heino Brose.

Die heutige Synostik GmbH wurde am 1. Februar 2012 als Ingenieurbüro Brose GmbH gegründet. 2014 wurde das Bürogebäude in Oebisfelde bezogen. Kurz darauf entstanden die ersten Software-Tools wie der DiagnoseDesigner, ein intelligentes Verfahren und Werkzeug zur Fehleranalyse und Fehlerbehebung für komplexe, vernetzte Industriesysteme. In der darauffolgenden Zeit entstanden weitere innovative Softwareprodukte wie die App DIANA und das digitale Ökosystem QLOUDS. Die cleveren Tools wurden entwickelt, um technische Systeme effizient in Betrieb zu nehmen, zu warten und mögliche Fehlerquellen in Betriebsabläufen vorausschauend zu eliminieren.

Erste Erfolge in der Automotive-Industrie

Nach der Umfirmierung in die Synostik GmbH mit insgesamt zehn Mitarbeitenden wurden die Lösungen im Jahre 2016 für die Automotive-Industrie ausgerollt. Der Erfolg der Produkte ermöglichte ein stetiges Wachstum, sodass im Jahr 2018 eine Außenstelle in Hannover eröffnet wurde und erste Auszubildende aufgenommen werden konnten. 2020 folgte die Eröffnung einer weiteren Niederlassung in Magdeburg. Der räumlichen Expansion folgte im Rahmen der Messe HUSUM Wind im Jahr 2021 ein Produktportfolio-Relaunch für Windkraftanlagen sowie die Einweihung eines Testzentrums für technische Systemdiagnostik.

2022: Neue Branchenzweige und Schulungszentren

Außer der Ausweitung ihrer Produktpalette auf neue Zweige von Industrie, Robotik, IT-Sicherheit und Gesundheitswesen sind weitere Expansionen geplant: Neben dem Aufbau eines Entwicklungs- sowie eines Schulungszentrums in Oebisfelde wird auch das bestehende Testzentrum erweitert. Von Fachkräftemangel ist hier nichts zu spüren, mit der Ausbildung von derzeit sechs jungen Menschen sorgt die Synostik für ihren eigenen Nachwuchs.

Wachstum bedingt die Eröffnung neuer Standorte

„Der Erfolg unserer Systemdiagnostik-Lösungen – und dies branchenübergreifend – hat gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und mit unseren Partnern ein perfektes Netzwerk für zahlreiche Anforderungen bieten. Wir rechnen für die nächsten Jahre mit einem 10 bis 20%igen Mitarbeiterzuwachs und haben uns dementsprechend breit aufgestellt, um unser Expansionsvorhaben in die Tat umzusetzen“, so der Geschäftsführer. Denn neben einer Vergrößerung der Räumlichkeiten am Standort Hannover, sind laut Heino Brose weitere Niederlassungen in Stuttgart, Hamburg-Bremen, Essen, München und Berlin geplant.

Über Synostik GmbH

Die Synostik GmbH ist ein Anbieter von Systemdiagnostik-Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt 53 Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale Oebisfelde und der Geschäftsstelle in Hannover. Ferner existieren zwei Partnerbüros in Wolfsburg und Ingolstadt. Das Team verfügt über eine hohe Fachkompetenz im Bereich der Diagnose komplexer Systeme. Die über Jahrzehnte ursprünglich in der Automobilindustrie aufgebaute Expertise bietet Synostik heute erfolgreich auch branchenübergreifend an. Weitere Informationen unter https://www.synostik.de/

