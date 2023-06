10 Jahre „Germanischer Bärenhund-Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse“: Ein Meilenstein in der Hundeliteratur

Witten, 12. Dezember 2022 – Seit 10 Jahren ist Jörg Krämers Buch „Germanischer Bärenhund-Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse“ auf dem Markt und hat zahlreiche Hundefreunde und Interessierte begeistert. Der Autor, bekannt durch die Plattform Ruhrpottstory, ist Experte in den Bereichen Familiengeschichte, Hundebücher und Fantasy-Romane. Ein langlebiges Werk mit aktueller Relevanz

Eine Hunderasse, die polarisiert

Der Germanische Bärenhund, eine außergewöhnliche, aber in der Öffentlichkeit wenig bekannte Hunderasse, hat Jörg Krämer fasziniert und ihn dazu veranlasst, ein Buch über diese Rasse zu schreiben. „Diese Hunderasse zieht die Menschen in ihren Bann und animiert zu Diskussionen“, so Krämer. Krämers Buch bietet fundierte Informationen und interessante Einblicke in die Welt des Germanischen Bärenhunds, die sowohl für Liebhaber dieser Rasse als auch für jene, die mehr über diese bemerkenswerten Tiere erfahren möchten, von großem Wert sind. Der Erfolg des Buches ist bemerkenswert: Seit nunmehr 10 Jahren erfreut es sich großer Beliebtheit. Der Grund dafür liegt unter anderem im Detailreichtum und der fachlichen Genauigkeit, mit der Jörg Krämer die Eigenschaften und Besonderheiten des Bärenhunds beschreibt. Die Hundegelehrten, die das Buch gelesen haben, empfehlen es als umfassenden Leitfaden und als unverzichtbares Nachschlagewerk.

Eine Liebeserklärung an die Rasse

Für Jörg Krämer ist das Buch über den Germanischen Bärenhund nicht nur ein Informationswerk, sondern auch eine Liebeserklärung an die Rasse. „Ich erlebte jeden Tag aufs Neue, wie faszinierend diese Tiere sind. Mein Buch soll helfen, die Rasse besser zu verstehen und sie ins rechte Licht zu rücken“, erklärt der passionierte Hundeexperte. Neben der intensiven Recherche und der unermüdlichen Arbeit am Buch selbst, war die Unterstützung zahlreicher Bärenhund-Freunde maßgeblich für den Erfolg des Werkes. Das Buch „Germanischer Bärenhund-Portrait einer außergewöhnlichen Hunderasse“ hat inzwischen eine ausgiebige Leserschaft im DACH-Raum gefunden. Die Medien, Öffentlichkeit und insbesondere Hundefreunde haben großes Interesse an der Thematik gezeigt. Durch Jörg Krämers Expertise und Leidenschaft für die Rasse trägt das Werk zur Verbesserung des Verständnisses und der Wertschätzung für den Germanischen Bärenhund bei und bildet eine solide Grundlage für zukünftige Diskussionen und Forschungen.

Ruhrpottstory ist die Plattform für den Autor Jörg Krämer, die Werke aus den Bereichen Familiengeschichte, Hundebücher und Fantasy-Romane präsentiert. Mit fundiertem Wissen und großer Leidenschaft widmet sich Jörg Krämer seinen Themen und bietet seinen Lesern einzigartige Einblicke in die vielfältigen Welten seiner Bücher. Stets darauf bedacht, neben unterhaltsamen Aspekten auch Wissenswertes zu vermitteln, hat sich Ruhrpottstory als geschätzte und verlässliche Quelle für Informationen und Anregungen etabliert.