10. EXPOCHICAGO – Jubiläumsausgabe mit über 170 Galerien

Die internationale Ausstellung für zeitgenössische und moderne Kunst EXPO CHICAGO feiert vom 13. bis 16. April 2023 ihr zehnjähriges Jubiläum am Lake Michigan. Vor kurzem haben die Veranstalter die Ausstellerliste veröffentlicht.

Demnach darf sich die Kunstszene auf über 170 namhafte Galerien aus 36 Ländern der Welt freuen. Aus Deutschland werden die Galerie Max Hetzler sowie Michael Jannsen vertreten sein, aus der Schweiz reist Fabienne Levy aus Lausanne an. Die vollständige Liste ist online unter www.expochicago.com abrufbar.

Die EXPO CHICAGO bietet führenden internationalen Galerien eine Plattform für zeitgenössische Kunst und Kultur auf höchstem Niveau. 2023 ist sie in der historischen Festival Hall des Navy Pier zu Gast und unterstreicht einmal mehr Chicagos Rolle als pulsierende internationale Kulturdestination. Die erste globale Ausstellung für zeitgenössische und moderne Kunst fand vor knapp vierzig Jahren in Chicago statt. Darüber hinaus diente die Stadt als Standort der ersten internationalen Kunstmesse in Amerika überhaupt.

Seit ihrer Gründung hat sich die EXPO CHICAGO der Unterstützung lokaler, regionaler und internationaler Kunstgemeinschaften verschrieben. In Kooperation mit der Tourismus- und Marketingorganisation Choose Chicago sowie dem Chicagos Department of Cultural Affairs and Special Events (DCASE) wurde in Folge die EXPO ART WEEK ins Leben gerufen, die jeweils überschneidend, dieses Jahr vom 10. bis 16. April 2023, stattfindet und den umfangreichen kulturellen Möglichkeiten Chicagos im Allgemeinen eine Bühne gibt. Das Programm der EXPO ART WEEK entsteht in Zusammenarbeit mit den renommiertesten Institutionen der Stadt und beinhaltet neben Museumsausstellungen und Galerieeröffnungen viele weitere Höhepunkte.

Im kommenden Jahr findet die EXPO CHICAGO vom 11. bis 14. April 2024 statt.

Chicago ist die drittgrößte Stadt Amerikas und hat allen Glamour und alle Kultur, die man von einer Stadt dieser Größe erwartet. Doch im tiefsten Inneren ist Chicago vor allem eines: eine einfache Stadt im Mittleren Westen, in der man Besucher herzlich willkommen heißt. Egal, woher die Besucher kommen: Man fühlt sich direkt wohl in den erstklassigen Restaurants, den weltberühmten Museen, an der kilometerlangen Uferpromenade, in der einzigartigen Musik- und Theaterlandschaft, der ikonischen Architektur, den mehr als 300 Parks und Grünflächen, einer bunten LGBTQ+-Szene sowie den 77 lebhaften Vierteln, die das Herz und die Seele von Chicago sind.

