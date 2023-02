10.000 Euro aus den Nürnberger Unterwelten

Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. unterstützt mit einer Spende von 10.000 Euro die Restaurierung der Nürnberger Stadtmauer.

Nürnberg besitzt mit seiner gut erhaltenen Stadtmauer einen Befestigungsgürtel, der unter den größeren Städten Deutschlands seinesgleichen sucht. Doch diese mächtigste mittelalterliche Stadtmauer Mitteleuropas, ist durch Erschütterungen von LKW-Verkehr, Straßenbahnen und weiteren schädlichen Umwelteinflüssen so schweren Belastungen ausgesetzt, dass eine Sanierung unumgänglich ist.

Im Fundament der Stadtmauer verlaufen Wehrgänge mit Schießscharten auf dem Niveau des Stadtgrabengrundes, von denen aus im Mittelalter Angreifer beschossen worden wären, die es in den Burggraben geschafft hätten.

Da die Mauer unten über 5m stark ist, wurden vor über 80 Jahren Teilabschnitte dieser Gänge als Bunker ausgebaut. Man ging davon aus, dass die Verteidigungsanlagen aus dem 16. Jahrhundert so massiv und solide gebaut waren, dass die Bomben des Zweiten Weltkriegs ihnen keinen nennenswerten Schaden zufügen könnten. Das gleiche galt für die vier gewaltigen, runden Stadttürme an den Eingangstoren der Stadt.

Die alten Belüftungsanlagen, Stahltüren Bunkertoiletten und Gasschleusen zum Schutz vor Bomben- und Giftgasangriffen sind noch heute in den ehemaligen Wehrgängen zu finden.

Im Rahmen der alljährlichen Sonderführungen zum 2. Januar, dem Jahrestag des fürchterlichsten Fliegerangriffs auf Nürnberg, hat der Förderverein Nürnberger Felsengänge seine Gäste dieses Jahr in den Bunker unter der Neutorbastion geführt. Die Besucher konnten sich dabei ein Bild davon machen, wie die Situation während der Bombardements gewesen war und bekamen umfassende Information zur Geschichte des Luftkriegs allgemein.

Nach 2 Jahren Pandemie war der Ansturm in diesem Jahr so groß, dass alle Tickets bereits 14 Tage im Voraus komplett ausverkauft waren.

Die „Nürnberger Unterwelten“ beschlossen daher, die Sonderaktion um zwei Wochenenden zu verlängern. Die Einnahmen, die der Förderverein dabei zusätzlich erwirtschaftete, wurden für den Erhalt der Stadtmauer gespendet, in der die Führungen ja stattgefunden hatten.

Bei der stolzen Summe von 10.000 Euro, die der Förderverein auf ein Konto der Stiftung Denkmalschutz überwies, ließen es sich der Oberbürgermeister Marcus König und der 3. Bürgermeister Christian Vogel nicht nehmen, persönlich bei der Spendenübergabe anwesend zu sein.

In ihren Danksagungen riefen sie alle Bürger dazu auf, ebenfalls mit einer Spende zur Erhaltung dieses einzigartigen Wahrzeichens beizutragen.

Vereinsportrait:

Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen und zugänglich zu machen.

Ziel des Vereins ist die Erforschung, die Erweiterung der Kenntnisse sowie die Erhaltung der historischen unterirdischen Anlagen in Nürnberg. Zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben gehört dabei die Erschließung dieser Baudenkmäler für die Öffentlichkeit. Der Verein hat derzeit rund 190 Mitglieder und diese sind in verschiedenen Abteilungen aktiv. Etwa 100 Mitglieder sind als ausgebildete Kellerführer oder in der Abteilung Bau & Technik tätig.

Die Mitglieder des Vereins führen durch den Historischen Kunstbunker, Wehr- und Geheimgänge der Bastionen, die Lochwasserleitung, Krebsgassenbunker, dem Bahnhofsbunker und die Lochgefängnisse.

Ergänzend zur Durchführung von öffentlichen Führungen durch die historischen unterirdischen Anlagen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Erarbeitung und Pflege von Dokumentationen, die Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen, eine denkmalpflegerische Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagenteilen sowie schriftliche Publikation von Arbeiten und Plänen über heimatkundliche Forschung. Dies erfolgt auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Durch die angebotenen Führungen wird das touristische Angebot der Stadt Nürnberg entsprechend aufgewertet.

Kontakt

Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V – Nürnberger Unterwelten

Britta Keim

Albrecht-Dürer-Straße 21

90453 Nürnberg

Albrecht-Dürer-Straße 21

presse@unterwelten-nuernberg.de

http://www.unterwelten-nuernberg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.