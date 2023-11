Zu Gast im 5 Sterne Spa-Hotel Jagdhof: Die Weltklasse der Weine zu den Weintagen 2023.9 vom 16. bis 19. November 2023

Ein fulminantes Weinfestival mit den besten Weinen der Welt: SASSICAIA & Château Lafleur

Das 5 Sterne SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital stellt vom 16. bis 19. November 2023 bei den „Weintagen 2023.9“ weltweit einzigartige Weine vor. An den drei Tagen können die Gäste große Namen, Jahrgänge, Reifes, Geniales und manch Überraschendes erfahren, testen und genießen! Für einen ultimativen Weingenuss stehen auf dem Programmpunkt Weine der Spitzenweingüter Tenuta San Guido (SASSICAIA) & Château Lafleur als innovativer Wegbereiter der italienischen und französischen Kultweine. Zu den Weinexperten der Raritätentage zählen: Kommerzialrat Peter Morandell, Katharina Wolf von KATE & KON, Jagdhof-Sommelier Albin Mayr sowie die Jagdhof-Besitzer Armin und Alban Pfurtscheller.

Die Verkostung der extrem raren Château Lafleur Weine ist das Highlight der Weintage 2023.9. Auf den nur viereinhalb Hektar des Chateau Lafleur wird einer der berühmtesten und besten Weine der Welt produziert, welcher zu je fünfzig Prozent aus Merlot und Cabernet Franc besteht und als mythisch und mit unsterblichem Alterungspotenzial beschrieben wird. Gerade mal 12 000 Flaschen verlassen das Chateau Lafleur jährlich. Die international mehrfach ausgezeichneten Weine gelten als überaus elegante und üppige Pomerol-Weine. Die 2. Verkostung wird der SASSICAIA-Event des Jahres: Im Vordergrund steht Tenuta San Guido, die Kultschmiede des Sassicaias, des wohl international bekanntesten Rotweins Italiens. Der toskanische Weinproduzent, auch bekannt als der Produzent von „Super Tuscan“-Weinen, produziert den KULTWEIN Sassicaia, einen Rotwein im Bordeaux-Stil.

Nur das Beste für die gustatorische und olfaktorische Reise

Küchenchef Christian Jeske aus Bayern verspricht exzellente Kochkunst gepaart mit höchster Weinkompetenz. Zu den Weinerlebnissen gibt es die Köstlichkeiten aus seiner Hotel-Gourmetküche. Gault&Millau 2023: 4 Hauben für Hubertus Stube bestätigt

Der Weinkeller des SPA-HOTEL Jagdhof: Ein vinophiler Schatz

Der exorbitante Weinkeller wurde von dem britischen Weinmagazin „The World of Fine Wine“, als einer von nur drei Häusern in Österreich mit dem Maximum von drei Sternen ausgezeichnet und von „Falstaff“ 2020 mit 20 von 20 Punkten geehrt. Damit zählt der Weinkeller zu den Besten in Österreich.

Jagdhof Weintage Arrangement vom 16. bis 19. November 2023

Arrangement inkl. der drei Weinabende inkl. der Weine und der Kulinarik sowie drei Nächte inkl. Frühstück ab €2.980 pro Person im Doppelzimmer. Die Abende sind auch einzeln buchbar. Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666 111 oder unter Weintage 2023 | SPA-Hotel Jagdhof | 16. – 19. November (hotel-jagdhof.at)

5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof*****

Das 5-Sterne-SPA-HOTEL Jagdhof im Stubaital in Österreich bietet 70 Zimmer und Suiten (bis zu 115 m²) in traditionellem Tiroler Stil. Zu den Besonderheiten, des an die Vereinigung „Relais & Châteaux“ angeschlossenen Hotels, gehören der exquisite Weinkeller mit Raritäten aus der neuen und alten Welt, die Fondue-Gondel – das wohl kleinste Gourmet-Restaurant Tirols – sowie die haubengekrönte „Hubertusstube“, in der die Gäste internationale Küche mit den besten regionalen Produkten erwartet. Mit 3.000 m² bietet das jSPA eine einmalige Bade-, Relax- und Saunawelt mit einem vielfältigen Anwendungsangebot an Wirkstoff- und Naturkosmetik sowie mit neuem, exklusivem SPA-CHALET, das ultimativen Luxus gepaart mit authentischem Design, absoluter Privatsphäre und atemberaubendem Gletscherblick bietet. Das Ski- und Wandergebiet Stubaier Gletscher und der 5.000 m² große Naturgarten des Hotels laden zu unterschiedlichsten Sportaktivitäten in sagenhafter Naturkulisse ein. www.hotel-jagdhof.at